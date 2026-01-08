La Junta dice que las 40 fosas funerarias de época medieval andalusí aparecidas en el Metro no afectan a los plazos de obra

Durante las obras del tercer tramo de la Línea 3 norte del Metro de Sevilla en la calle Doctor Fedriani se han hallado restos arqueológicos de época medieval andalusí, con unas 40 fosas funerarias documentadas.

Actualmente se han iniciado las excavaciones arqueológicas de las fosas documentadas, a las que se ha incorporado un equipo de antropología física para el análisis in situ. En esta fase inicial se han identificado los primeros restos óseos de carácter humano.

Los datos preliminares obtenidos hasta el momento, relacionados con el ritual funerario, la disposición de los cuerpos y las técnicas de enterramiento observadas, apuntan a una adscripción cronológica a época medieval andalusí. Será el equipo de arqueólogos responsable de la intervención el encargado de elaborar el correspondiente informe técnico, que será remitido a la Consejería de Cultura conforme a la normativa vigente.

La Consejería de Fomento de la Junta ha asegurado este jueves que "el descubrimiento no afecta al ritmo de las obras" porque "cuenta con un equipo arqueológico permanente que ha iniciado la excavación y el estudio de los restos".

El yacimiento ocupa unos 50 metros, menos del 5% del tercer tramo, por lo que los trabajos continúan con normalidad en el resto Doctor Fedriani.

El Gobierno de Juanma Moreno mantiene su compromiso de compatibilizar las obras con la protección del patrimonio, reforzado en junio de 2025 mediante un convenio entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, para la gestión de este tipo de hallazgos.