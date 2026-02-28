ALFOMBRA ROJA
Todas las imágenes de la alfombra roja de la gala de los Premios Goya 2026
La alfombra roja de los Premios Goya 2026
La alfombra roja de los Premios Goya 2026 / Agencias

Las imágenes de la alfombra roja de los Premios Goya 2026

Estrellas del cine, diseñadores y rostros conocidos deslumbran con sus estilismos en la gran fiesta del cine español

Lista completa de nominados a los premios Goya 2026: Los domingos y Sirat, grandes favoritas

28 de febrero 2026 - 20:07

La alfombra roja de los Premios Goya 2026 volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención de la noche, reuniendo a las principales figuras del cine español y a numerosos invitados del ámbito cultural y social. Actrices, actores, directores y creadores desfilaron ante las cámaras luciendo estilismos que marcaron tendencia y dejaron momentos para el recuerdo. Los diseños de alta costura y las apuestas más arriesgadas convivieron en un recorrido cargado de flashes y expectación.

Antes de que se levante el telón de la gala, la alfombra roja ya había regalado imágenes icónicas, abrazos cómplices y declaraciones llenas de emoción. Una antesala brillante para una edición que celebra el talento, la diversidad y la fuerza del cine español en una de sus noches más especiales

