La Universidad Islámica de España destaca la importancia de los restos andalusíes en el Metro de la Macarena

La Universidad Islámica de España Al-Andalusía ha calificado de "descubrimiento muy importante" para la comunidad musulmana de la zona de la Macarena los restos arqueológicos aparecidos en la obra del Metro (línea 3) de Doctor Fedriani. Así se ha manifestado Mohammad Idrissi Alcaraz, de la citada universidad.

"Aquí se demuestra que los musulmanes, también los andalusíes, vivían en esta zona no hace 20 o 30 años, sino que somos parte del barrio, de este lugar, desde hace ya 900 años o más", ha indicado este representante islámico, quien espera que el hallazgo permita dignificar la zona y celebrar el legado andalusí como parte de la identidad española.

Mohammad Idrissi Alcaraz, de la Universidad Islámica de España Al-Andalusía / Raúl Caro/EFE

El director general de Infraestructura del Transporte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, Eduardo Gutiérrez, ha explicado que las fosas funerarias encontradas están todavía pendientes de catalogación y que se trabaja con el equipo de arqueología.

"En este caso concreto, ha sido el primer yacimiento que hemos encontrado en todos los tramos que estamos ejecutando del metro. La zona excavada son unos 50 metros de longitud aproximadamente", ha indicado Gutiérrez, quien ha reiterado que el hallazgo localizado no afecta a los ritmos de trabajo porque se pueden compatibilizar con las obras.

"Desde la Junta siempre hemos sido muy conscientes de la importancia de poder compatibilizar estas obras con la puesta en valor del patrimonio de Sevilla. Tenemos que verlo como una oportunidad para ver unos yacimientos que antes no conocíamos", ha señalado.