Oviedo-Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 19 de LaLiga

El conjunto verdiblanco está en plena semana de preparación de un partido realmente importante. Y es que han pasado casi 26 años desde la última vez que el Betis visitó el Carlos Tartiere por última vez en partido oficial. Los heliopolitanos vienen de pasarlo bastante mal en el Bernabéu y deben utilizar este partido como el punto de inflexión que provoque de forma definitiva un cambio de ruta en lo que viene siendo la irregularidad en los resultados y sobre todo en el juego y la faceta goleadora.

En este partido, Pellegrini no podrá contar con Isco, que sigue lesionado, además de los marroquíes, que tienen el viernes el envite de cuartos de final de la Copa de África (Abde y Amrabat). En el caso de Bakambu, tras eliminarse este martes ante Argelia, lo normal es que al menos esté en la citación del partido de este sábado. Aunque sería de forma bastante apretada, ya que sólo le restan dos entrenamientos a los del técnico chileno.

Las fotos del Real Madrid-Betis / AFP 7 | Europa Press

A qué hora es el Oviedo-Betis de la jornada 19 de LaLiga

El choque que enfrentará al conjunto asturiano y al combinado andaluz será este sábado 10 de enero de 2026 a partir de las 14:00 horas en el Estadio Carlos Tartiere en Oviedo. El conjunto bético quiere sumar tres puntos que le ayuden a recortar distancias al RCD Espanyol en la tabla clasificatoria, ya que no pudieron aprovechar el pinchazo de los de Manolo González la pasada jornada ante el FC Barcelona.

Por su parte, los de Guillermo Almada sí que necesitan puntos para poder sobrevivir. Con la inesperada y sonada victoria del Levante ante el Sevilla con una goleada en el Pizjuán, el Oviedo se queda último con 12 puntos a seis de la salvación que de momento marca el Girona con 18 puntos.

Pellegrini y Rubén Cousillas, en una de las últimas visitas al Bernabéu. / Borja Sánchez trillo / Efe

Dónde ver en directo el Oviedo-Betis por televisión y online

El Oviedo necesita sumar un triunfo. Los de Manuel Pellegrini tienen la obligación de dar un paso al frente ante los asturianos tras la abultada derrota ante el Real Madrid que dio el pistoletazo inicial al año 2026. Pronto comenzará el Tourmalet de la famosa cuesta de enero una vez que el equipo verdiblanco entre en la vorágine de la Copa del Rey y el mercado de fichajes acaparará una gran importancia de lo que pueda ocurrir en el futuro. El Oviedo-Betis podrá seguir por televisión a través de los canales de LaLiga TV Bar y Movistar LaLiga.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio Carlos Tartiere y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.