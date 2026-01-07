Sergi Altimira y su precio de salida en el Betis

Sergi Altimira está llamado a ser la gran venta de este mercado invernal del Real Betis Balompié. Un mercado invernal que lo cierto es que avanza de una forma muy lenta, tanto a nivel de entradas como a nivel de salidas. Son muchas las informaciones que vinculan a equipos como Eintracht de Frankfurt, Stuttgart o Fulham tras los pasos del centrocampista de cara a una posible salida en este mercado invernal.

La información que en estos momentos maneja Diario de Sevilla es que a esta hora de la tarde del miércoles 7 de enero no ha llegado ninguna oferta ni interés formal ni al Real Betis ni a la parte del futbolista por parte de ningún equipo. Eso sí, esto no implica que Sergi Altimira no vaya a salir en este mercado del conjunto verdiblanco. De hecho, las dos partes saben que el jugador gusta a varios equipos y se espera que, con el paso de los días, lleguen esos primeros contactos serios y formales que podrían dar lugar a unas negociaciones y luego, a un desenlace.

Sergi Altimira disputa el balón con Sekou. / Marcial Guillén / Efe

Altimira valorado en 20 millones de euros

Desde el pasado verano cuando estuvo a punto de salir del combinado heliopolitano llevamos informando en este diario del precio de Sergi Altimira. Las negociaciones, en el momento en el que hipotéticamente comiencen, tendrán el pistoletazo de salida en unos 25 millones de euros, misma cifra del mercado estival. Eso sí, el La Palmera son conscientes de que es una cifra que intentarán rebajar otros clubes, pero lo que transmiten las fuentes de Diario de Sevilla es que no van a bajar bajo ningún concepto de los 20 millones de euros. Esa es la intención a día de hoy.

Por otro lado, los clubes negociadores sabrán que la venta de Altimira es fundamental para cuadrar las cuentas antes del próximo 30 de junio y también para darle un empujón importante al ínfimo límite salarial bético.

Álex Tóth, un jugador fuera de lista

Varios medios extranjeros apuntaban que el conjunto verdiblanco quería suplir a Altimira con este futbolista húngaro. Gargantas profundas del Benito Villamarín apuntan tajantemente que a día de hoy no es un futbolista que se encuentre en las listas de posibles refuerzos del Betis en los próximos mercados.