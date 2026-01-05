El mercado de enero será complicado en el Betis

La situación económica sigue lastrando al conjunto verdiblanco en los mercados de fichajes. El partido del Betis ante el Real Madrid reforzó una idea que se viene viendo en la primera vuelta de campeonato, claro que el conjunto verdiblanco necesita urgentemente refuerzos, y además en varias posiciones. Pero la ventana de incorporaciones en el mes de enero va a ser realmente complicada en La Palmera.

De momento, los movimientos para las incorporaciones son muy tibios. Y es que el conjunto bético necesita que se produzcan salidas como las del Chimy Ávila y Bakambu para poder liberar algo de espacio en el límite salarial el cual tiene prácticamente agotado. Además, las cuentas de la entidad son claras: el Betis tiene que vender y generar plusvalías. Ahí aparece el nombre de Sergi Altimira marcado en negrita en este mercado, e incluso el de Natan de Souza antes del 30 de junio, que son los principales activos junto a Abde y Valentín Gómez.

Sergi Altimira en uno de los encuentros con el Betis esta temporada / EP

Situación complicada en las ventas y en los fichajes

Quizá, la situación más sencilla de resolver puede ser la del Chimy Ávila si finalmente LaLiga permite fichar al Getafe. Una cesión con la situación de una compra a final de temporada. En el caso de Bakambu, más allá de los pretendientes que pueda o no tener, su situación no se va a resolver hasta bien pasada ya su participación en la Copa de África, algo que deja poquísimo margen de tiempo al Betis para actuar y moverse en el mercado con la conciencia del espacio disponible.

Luego, en el apartado de las grandes ventas, el Betis vuelve a jugar con desventaja. No es algo nuevo que cuando todos los equipos saben que tienes necesidad de vender para poder reforzarte y cuadrar las cuentas, las ofertas se hacen muy a la baja. Eso puede ocurrirle con Altimira, por quien solicitan unos 25 millones de euros (y aun ninguna propuesta superó los 20) o con Natan, cuya revalorización crece por día, pero el dinero que pediría el conjunto verdiblanco en enero es difícil que sea desembolsado por algún equipo que no sea de la Premier League.

Natan en un encuentro con el Betis en la temporada liguera / EP

Un mercado lento de esperar oportunidades

La dirección deportiva comandada por Manu Fajardo lleva varios meses trabajando en este mercado de fichajes, pero la realidad es que el margen de maniobra es relativamente corto. En La Palmera saben que debido a que el apartado de las salidas se prevé algo lento, los movimientos reales para afrontar operaciones deberán esperar hasta las últimas instancias del mercado. Ahí es donde aparecen algunas oportunidades.

Jugadores que iban a salir traspasados por los que finalmente no llegan ofertas suficientes y tienen que salir cedidos. Ahí es donde entran los béticos. Además, muchas de las opciones para la delantera (y otros puestos) son extracomunitarias y quedan supeditadas a una hipotética y difícil operación con Natan de Souza. Otro hándicap más al mercado heliopolitano.