Confirma lo del Chimy y el Getafe y pone fecha estimada

Uno de los nombres que más se está moviendo en este inicio del mercado de fichajes en clave Real Betis Balompié es el Chimy Ávila. El argentino ha sido ofrecido a varios equipos de LaLiga, lugar donde ya informamos que era su prioridad quedarse. Uno de ellos, el Getafe CF de José Bordalás, fue quien lo vio como una buena opción para reforzar su zona ofensiva, que bien es cierto que necesita fichajes de forma urgente. En la previa del partido inaugural de esta jornada era preguntado su presidente, Ángel Torres, por la posibilidad de firmarlo en esta ventana y este era tajante en su petición indirecta a LaLiga y en la reflexión sobre el aspecto que aún frenaba la situación.

"Va a depender del conflicto que tenemos con LALIGA por el tema de Uche, si somos capaces de resolverlo. Yo espero que impere la sensatez y el sentido común y nos dejen. Estamos ahí recurriendo el recurso de LaLiga y yo espero que, en unos días, una vez que pasen las fiestas, se pueda arreglar y el Getafe pueda fichar y que no nos prohíban porque no tiene ningún sentido", declaró.

Chimy Ávila celebra la victoria en el derbi este curso con el Betis / Joaquin Corchero

El problema con Uche, esencial para LaLiga

"Lo que pueda ocurrir con Uche, el 30 de junio, es algo que puede ocurrir. De momento está jugando con ellos y no tenemos que dar más explicaciones. Lo que ocurra en junio será otra historia que tendremos tanto LaLiga como el Getafe, que demostrar", terminaba exclamando el presidente.

Y es que el conjunto azulón es uno de los equipos más interesados en el futbolista rosarino del Betis, que tiene también intereses potentes en Argentina, Brasil y México pero que tiene claro que quiere seguir jugando en España, y concretamente en Primera División. Es por ello que, sin haber una concreción real y total del asunto por el tema de LaLiga, la realidad es que es la opción que más se debe tener en cuenta a día de hoy.

Chimy Avila, en un momento de la segunda parte. / J. Corchero / E. P.

La salida definitiva, la única opción

Eso es lo que han transmitido siempre a Diario de Sevilla: que la salida de Chimy iba a producirse de forma definitiva independientemente de al equipo que fuese (con una venta o una cesión con obligación de compra) y por otro lado, que todo se aceleraría una vez que terminasen las fiestas de Navidad.