Una victoria del Sevilla FC se cuela entre los diez mejores partidos del año según LaLiga
El 2025 no ha sido un año especialmente fácil para el combinado hispalense
Entre los pocos momento felices que ha tenido la afición del Sevilla Fútbol Club en este 2025, LaLiga ha optado por incluir una de sus victorias entre sus diez mejores partidos del año. Se trata, como no puede ser de otra forma, de la goleada al Fútbol Club Barcelona del pasado cinco de octubre, día en el que los hispalenses derrotaron al cuadro blaugrana por 4-1 gracias a los goles de Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams.