La curiosa imagen de un bar en Estonia: sillas del Sevilla FC y mesas del Real Betis

Cuando los sevillanos dicen que el Gran Derbi es uno de los partidos más relevantes del mundo del fútbol más allá de las fronteras de España no es, por mucho que algunos pongan el grito en el cielo, una exageración. El enfrentamiento entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club paraliza la capital hispalense y hace que gran parte del globo esté pendiente de lo que ocurre o en el Benito Villamarín o en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para muestra, el vídeo que ha publicado en su cuenta de Twitter el usuario @ByPabloxX2, en el que se muestra un bar en Estonia decorado con una temática muy particular.

Tal y como se puede ver en el tweet que acompaña esta noticia, existe un establecimiento en Tallín en el que el mobiliario es poco propio para un local estonio, con sillas y mesas adornadas con los colores y los dorsales de jugadores de Betis y Sevilla. Por el patrón y los dorsales, se da a entender que este mobiliario corresponde a la pasada campaña, ya que encontramos sillas con el '10' de Dodi Lukebakio y el '22' de Loïc Badé o una mesa que luce el '7' de Antony, futbolistas que solamente han coincidido en la capital hispalense durante el curso 2024/2025. La marca Olybet, casa de apuestas y dueña del local, es patrocinadora del cuadro heliopolitano, algo que explica la curiosa disposición del bar mencionado.

Estonia, tierra inexplorada

Lo curioso es que ni el Real Betis Balompié ni el Sevilla Fútbol Club han contado en su historia con ningun jugador procedente de Estonia. Este dato, por irrelevante que parezca, demuestra el alcance que tiene el Gran Derbi sevillano, partido que incluso llegó a jugarse en México en verano de 2023. El partido, que cayó del lado blanquirrojo gracias a un solitario tanto de Youssef En-Nesyri, sirvió para continuar expandiendo la marca de la ciudad de Sevilla al otro lado del charco, aunque aquella decisión generó mucha controversia por parte de los aficionados de ambos conjuntos, contrarios a que un duelo con un valor sentimental tan alto se juegue lejos de su hogar.