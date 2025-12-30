Lucien Agoumé sorprende a la afición del Sevilla FC: "Sevillano de adopción"
El futbolista francés es propiedad del cuadro hispalense en un 90%
Lucien Agoumé afronta su, técnicamente, segunda temporada en el Sevilla Fútbol Club. El galo, que llegó cedido procedente del Inter de Milán en invierno de 2023, se ha aclimatado a las mil maravillas a la capital hispalense y así lo ha demostrado en un test rápido junto a Juanlu Sánchez. El futbolista ha respondido a una serie de preguntas sobre la provincia cuyas respuestas han sorprendido a los aficionados blanquirrojos, que ya lo consideran un "sevillano de adopción".