Lucien Agoumé sorprende a la afición del Sevilla FC: "Sevillano de adopción"

El futbolista francés es propiedad del cuadro hispalense en un 90%

La tragedia persigue a Lucas Ocampos: nuevo incidente en Rayados

Agoumé celebra el triunfo del Sevilla sobre el Barcelona. / Pablo Sánchez

Lucien Agoumé afronta su, técnicamente, segunda temporada en el Sevilla Fútbol Club. El galo, que llegó cedido procedente del Inter de Milán en invierno de 2023, se ha aclimatado a las mil maravillas a la capital hispalense y así lo ha demostrado en un test rápido junto a Juanlu Sánchez. El futbolista ha respondido a una serie de preguntas sobre la provincia cuyas respuestas han sorprendido a los aficionados blanquirrojos, que ya lo consideran un "sevillano de adopción".

También te puede interesar

Lo último

stats