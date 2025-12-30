La nueva tragedia de Lucas Ocampos, que sufre una parálisis facial de hemicara izquierda

A Lucas Ocampos no le ha sonreído la suerte en este año 2025, que acabará con el argentino tal y como se le puede ver en la imagen que encabeza esta noticia. El que fuera jugador del Sevilla Fútbol Club sufre una "parálisis facial de la hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue evaluado por un especialista para definir el tratamiento a seguir" según ha informado su actual equipo, Rayados de Monterrey, a través de su página web. Debido a esto, el futbolista deberá guardar "reposo durante 7 días y se evaluará su evolución clínica para determinar su reintegración al trabajo de grupo de la pretemporada".

Los infortunios se han cebado con un Ocampos que hace unas semanas sufrió un percance con un monopatín cuando iba en auxilio de una de sus hijas, que había tenido un accidente durante una clase de equitación. El futbolista perdió el control del vehículo, derrapandó por una pendiente y cayendo fuertemente contra el asfalto. Una fractura de muñeca y un traumatismo facial lo tuvieron dos meses inactivo, continuando así una serie de catastróficas desdichas que el propio jugador espera que cambie pronto. "Enero será mejor", escribía junto a la foto que encabeza la noticia mostrando su aspecto en este 29 de diciembre.