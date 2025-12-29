Álvaro Ferllo, ya en Coruña, abandona el Sevilla y llegará gratis al Deportivo

A pocos días para que acabe 2025, el mercado de fichajes invernal comienza a moverse y el Sevilla Fútbol Club no es una excepción. Esperando que Federico Gattoni se reincorpore a la disciplina hispalense tras su periplo como cedido en River Plate, el vestuario blanquirrojo ha dicho adiós en este lunes 29 de diciembre a Álvaro Ferllo. El cancerbero de Arnedo, que llegó a la entidad nervionense en la ventana de traspasos estival de 2024, había renovado este pasado verano por una temporada, siendo esta una de las operaciones más infructuosas debido a su nula relevancia en los planes de Matías Almeyda.

Tras disputar once encuentros la pasada campaña con el Sevilla, desde la llegada del técnico bonaerense no ha entrado en ninguna convocatoria de partido oficial, siendo su único partido la derrota frente al Birmingham City en el debut de Almeyda al frente del conjunto hispalense. Según ha informado el club a través de su página web, ambas partes "han llegado a un acuerdo satisfactorio para la desvinculación del portero como jugador del primer equipo", por lo que esta salida no repercutirá económicamente en las arcas de la entidad más allá del salario que se ahorran los blanquirrojos al desprenderse del cancerbero.

Alvaro Fernandez, en el calentamiento previo al partido ante la Real Sociedad. / Europa Press

Fin al culebrón con el Deportivo de la Coruña

Tal y como ha informado el periodista Fabrizio Romano, el destino de Álvaro Ferllo será el Deportivo de la Coruña, equipo al que ya estuvo vinculado en el pasado mercado de fichajes y que ha apostado fuerte por su incorporación. Según ha podido saber Diario de Sevilla, el futbolista ya se encuentra en Galicia para pasar reconocimiento médico con el combinado blanquiazul, tercer clasificado de la Segunda División española con dos puntos menos que la Unión Deportiva Las Palmas y a cinco del Racing de Santander, que encabeza la tabla tras 19 jornadas disputadas. Tras haberse ausentado del entrenamiento, el Sevilla Fútbol Club anunció que el jugador no había acudido a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios al tener permiso por parte de la entidad, dando a entender que se encontraba resolviendo un futuro que parecía lejano de la capital hispalense.

Con sólo una competición por delante en este segundo tramo del curso 2025/2026, al estar eliminado de Copa del Rey y no clasificado para Europa, el Sevilla afronta los partidos que restan esta temporada con tres porteros de perfiles muy diferentes. Mientras que Odysseas Vlachodimos continúa consagrándose como la mejor incorporación de Antonio Cordón el pasado verano, Orjan Nyland ha caído al banquillo y su futuro es bastante incierto. La salida de Álvaro Ferllo deja a Alberto Flores como tercer portero 'oficial' del primer equipo nervionense, algo que ha sido oficioso desde la llegada de Almeyda al banquillo sevillista.