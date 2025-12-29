Gabriel Suazo: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Gabriel Suazo no tuvo el final de 2025 que deseaba. El futbolista del Sevilla Fútbol Club cayó lesionado tras el choque frente al RCD Espanyol debido a una lesión en el sóleo de su pierna izquierda, ocupando Oso el carril izquierdo del combinado hispalense en su ausencia y afianzándose como uno de los mejores jugadores en el último tramo del año. Tras perderse los duelos ante Real Betis Balompié, CD Extremadura y Valencia CF, el lateral chileno no entró en la lista para medirse al Real Oviedo y fue suplente en la derrota copera de Mendizorroza, regresando a la titularidad contra el Real Madrid. Sin embargo, su ausencia en el entrenamiento de este lunes 29 de diciembre ha confirmado los peores presagios.

Según ha informado el Sevilla a través de su página web, Suazo vuelve a sufrir una lesión en el sóleo de su pierna izquierda que podría tenerlo casi un mes apartado de los terrenos de juego. Tal y como ha informado Muchodeporte y ha podido confirmar Diario de Sevilla, el que fuera jugador del Toulouse estará fuera entre cuatro y cinco semanas, lo que coloca de nuevo a Oso en el foco de las miradas. El alicantino, que ha cuajado buenas actuaciones defendiendo la elástica blanquirroja, tendrá una nueva oportunidad para demostrarle a Matías Almeyda su valía en una temporada donde se necesita el mejor nivel de todos los miembros de la plantilla.

Zajarián hostiga a Suazo en un lance del partido. / Juan Herrero / Efe

Titularidad ¿discutida?

Desde que llegó al Sevilla Fútbol Club, Gabriel Suazo ha sido un titular indiscutible para Matías Almeyda. Tras no estar presente en los duelos ante Athletic Club y Getafe al no haber sido inscrito por la entidad hispalense, el chileno partió de inicio en diez de once partidos, siendo el del Elche el único en el que comenzó en el banquillo sin contar el debut en Copa del Rey frente al Club Deportivo Toledo. La lesión sufrida durante el choque contra el Espanyol lo privó de regresar a los terrenos de juego hasta el pasado 20 de diciembre, día en el que disputó 60 minutos en la derrota del conjunto nervionense en casa del Real Madrid.

La irrupción de Oso pone en duda que esta titularidad siga vigente cuando Suazo regrese de su lesión. El chileno se perdería, a priori, los duelos ante UD Levante, Celta de Vigo, Elche CD y Athletic Club, un tramo de la temporada que se antoja importante para sacar el mayor número de puntos posibles y confirmar la salvación con la mayor brevedad posible. En las puertas de un mercado invernal donde debe haber movimiento por parte del Sevilla, el lateral izquierdo no se antoja una prioridad aunque sí una necesidad para un equipo que espera este sea su último año en pérdidas.