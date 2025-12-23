Del Nido Carrasco: "El Sevilla FC no ha valorado la opción de que un socio inversor adquiera parte del capital social"

El Sevilla Fútbol Club se encuentra, según asegura el Consejo de Administración, en la fase final de su reestructuración. Los hispalenses, que tienen presupuestadas unas pérdidas de tres millones de euros para este curso, han caído en picado en lo deportivo, lo que ha mermado de forma importante las arcas de un equipo roto institucionalmente. Las peleas entre las grandes familias, con los Del Nido como protagonistas, han provocado un cisma inevitable en un club cuya venta parece cada vez más cercana, algo que preocupa en demasía a la hinchada blanquirroja.

En una entrevista concedida a Palco23, medio dedicado a la información económica en el mundo del deporte, José María del Nido Carrasco ha reconocido abiertamente que eran conscientes de los problemas económicos del Sevilla debido a los malos resultados deportivos en estas últimas temporadas: "Preveíamos que esas pérdidas se iban a producir; calculábamos estar tres años en números rojos". Sin embargo, y pese a la situación que atraviesa la entidad nervionense, el presidente de la misma ha asegurado que el plan estratégico "no contempla sacar el club a bolsa" ni ha "valorado la opción de que un socio inversor adquiera una parte del capital social" de la misma, rumores que venían dándose en los últimos meses.

José María del Nido Carrasco revisa sus documentos antes de la Junta Ordinaria de Accionistas 2025. / Antonio Pizarro

Optimismo con la clave del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán

Del Nido Carrasco se ha mostrado optimista con el break even, la cobertura total de gastos, asegurando que podría adelantarse " a este mismo año", algo motivado en gran parte por el pago del crédito de 178 millones de euros a Goldman Sachs: "Lo hemos ejecutado más rápido de lo que marcamos, que eran tres años". De esta forma, en la planta noble del Sevilla Fútbol Club esperan regresar este mismo verano a la normalidad económica anterior a la pandemia de 2020, punto de inflexión negativo especialmente en los beneficios por traspasos que ha ido acrecentándose con el paso de las temporadas: "El año pasado y el anterior solo generamos cinco y seis millones, respectivamente".

En un futuro a medio plazo, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán se presenta como una fuente extra de beneficios que, según el presidente del Sevilla, permitirá "el aumento de ingresos ordinarios, fruto de una zona comercial de 365 días al año y asientos VIP". Sin embargo, este proyecto es menos imperioso que "la necesidad de buscar plantillas más eficientes", algo que supone un gasto exacerbado para un club que ya no puede permitirse lujos como antaño: "Entre los tres jugadores cedidos y aquellos que no cuentan para el cuerpo técnico, que nos cuestan 27 millones de euros, estamos jugando con una plantilla de 58 millones de euros".