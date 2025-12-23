El vídeo viral sobre el arbitraje de Muñiz Ruiz en el Real Madrid-Sevilla: "Un honor ser la estrella"

A nadie sorprendió la derrota del Sevilla Fútbol Club el pasado fin de semana frente al Real Madrid. Los hispalenses llevan más de 17 años sin ganar en el feudo blanco, algo que parece ahora menos probable si tenemos en cuenta el bajo nivel de su plantilla. En un partido marcado por la diferencia abismal entre ambos equipos, el colegiado Muñiz Ruiz tuvo también su parte de protagonismo con varias acciones que hicieron enfadar a la hinchada blanquirroja, como los tres penaltis señalados, la expulsión de Matías Almeyda o la de Marcao, siendo esta última la más clara de todas.

Los aficionados del mundo del fútbol contrarios al Real Madrid no han querido dejar pasar la ocasión de recriminar al colegiado su actuación en el Santiago Bernabéu, siendo la cuenta 'El VAR de la parodia' la encargada de publicar un vídeo realizado con inteligencia artificial a modo de sátira con Muñiz Ruiz de protagonista. La pieza, que se ha hecho viral en distintas redes sociales, cuenta con momentos imaginados y generados por IA antes, durante y después del duelo, como unos supuestos regalos de Florentino Pérez al cuerpo arbitral o al enfrentamiento con Marcao, en el que se incluye la frase que supuestamente dijo el brasileño y el árbitro gallego recogió en su acta.

La inteligencia artificial, a la orden del día

Este no es el primer vídeo hecho por inteligencia artificial sobre el Sevilla Fútbol Club que se ve en este curso, pues durante este año se han hecho virales distintas piezas en redes sociales relacionadas con el combinado hispalense. Las más sonadas han sido, sin ningún tipo de duda, los informativos de televisión falsos, que contaban además con un modulador de voz que los hacía aún más creíbles. Con José María del Nido Carrasco, Pepe Castro, Víctor Orta, Xavi García Pimienta, Joaquín Caparrós, Antonio Cordón o Matías Almeyda como protagonistas, muchos pensarían que se trataban de vídeos reales si no fuera por el vocabulario y las expresiones empleadas, más vulgares de lo que se espera por parte de personajes públicos de este calibre.

La inteligencia artificial ya ha jugado malas pasadas a personalidades del mundo del fútbol, como a Lamine Yamal que fue abucheado en el campo del Guadalajara por unas declaraciones que nunca hizo, aunque de momento el Sevilla no ha tomado ningún tipo de acciones contra este tipo de usuarios. De hecho, los vídeos se pueden encontrar en todas las redes sociales además de en grupos de WhatsApp, por lo que parece inevitable que los clubes puedan controlar la difusión de los mismos.