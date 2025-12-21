Muñiz describe en el acta las palabras de Marcao: "Fillo da puta mare"

La descripción de Muñiz Ruiz en el acta de lo ocurrido con Marcao es muy duro y puede acabar con una sanción grave para el brasileño, pues la redacción recoge insultos del jugador una vez que es expulsado.

"Se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros", explica el colegiado gallego, que sigue describiendo lo ocurrido: "Cuando fue separado se dirigió a mí en lo siguientes términos: "Fillo da puta mare", dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada al balón que había en la zona del cuarto árbitro".

Muñiz Ruiz también relata lo ocurrido con Matías Almeyda en el túnel de vestuarios y los motivos por los que lo amonestó en la primera parte tras la tarjeta a Carmona. El colegiado explica que el entrenador del Sevilla vio la segunda tarjeta "por realizar observaciones de forma insistente en el túnel del vestuarios, habiendo sido advertido previamente en reiteradas ocasiones".