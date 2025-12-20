El Real Madrid-Sevilla de Liga, en directo

El Sevilla FC, después de su eliminación en la Copa del Rey el pasado miércoles ante el Alavés en Mendizorroza, visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en una prueba muy exigente para el equipo de Matías Almeyda, al que el 4-0 ante el Oviedo la jornada anterior dio aire pero que no debe dormirse para mantenerse alejado de los puestos de descenso, que tiene ahora a cinco puntos.

El estadio madridista, en el que los nervionenses no ganan desde diciembre de 2008 (3-4 con Manolo Jiménez en el banquillo), es ahora mismo un avispero por las dudas que hay alrededor de Xabi Alonso, lo que puede aprovechar el equipo sevillista. No obstante, la diferencia de potencial es enorme y los de Almeyda tendrán que hacer un partido perfecto para sacar algo positivo de su paso por el Paseo de la Castellana, donde se medirá a un ataque temible como cracks como Mbappé, Bellingham, Rodrygo y Vinícius.

Con las bajas aún de Vargas, Azpilucueta y Nianzou, más los nigerianos Akor Adams y Ejuke, sí puede ser una novedad en el once el chileno Suazo, tras recuperarse de su lesión, ya que, junto a Januzaj, ya estuvo en el banquillo en la Copa.

Pitará el gallego Muñiz Ruiz con Iglesias Villanueva en el VAR. Es la jornada decimoséptima del campeonato nacional de Liga y el partido se verá por Movistar +.