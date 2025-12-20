Así fue la última victoria del Sevilla ante el Real Madrid en el Bernabéu

Hablar del Sevilla Fútbol Club en el Santiago Bernabéu suele ser sinónimo de tragedia. En el balance general, contando todas las competiciones y partidos disputados en ambas ciudades, los hispalenses han ganado 57 encuentros por 109 de los blancos, completando la estadística 32 empates. Sin embargo, jugar de visitante en la capital no se le da nada bien a un equipo que lleva 17 años y trece días sin salir airoso del feudo blanco. Tenemos que remontarnos al 7 de diciembre de 2008 para encontrar la última vez que los nervionenses lograron sacar tres puntos de un estadio en el que llevan 18 encuentros consecutivos sin ganar.

El Sevila llegaba al Bernabéu tras haber caído en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Fútbol Club Barcelona. Dos tantos de Leo Messi y uno de Samuel Eto'o dejaron KO al cuadro nervionense, que perdía además a Luis Fabiano para el duelo frente al Real Madrid por una tarjeta roja en el minuto 85. En quinta posición y a dos puntos de los merengues, vencer en el feudo blanco se antojaba una utopía preciosa para los pupilos de Manolo Jiménez, que dispondría sobre el césped una alineación formada por Andrés Palop, Abdoulay Konko, Julien Escudé, Sébastien Squillaci, Fernando Navarro, Ndri Romaric, Renato Dirnei, Jesús Navas, Adriano Correia, Aldo Duscher y Fréderic Kanouté.

Kanoute observa una acción con Sergio Ramos en el suelo.

Renato, el héroe que costó el puesto a Schuster

Corría el minuto tres de partido cuando Adriano puso el primero de los cuatro tantos de la noche para el Sevilla Fútbol Club, asistido por Jesús Navas. Sin embargo, Raúl González igualaría el choque en el 18 antes de que el encuentro desembocase en un auténtico carrusel de emociones. Romaric volvería a adelantar a los nervionenses con un cabezazo a centro de Renato antes de que Kanouté ampliase la diferencia a dos goles poco antes del descanso. El sentir en el Santiago Bernabéu era claro: el Real Madrid no estaba dando la talla en un partido que podía dejarlos de forma momentánea sin Liga de Campeones, pues los hispalenses se pondrían por encima en la clasificación de conseguir los tres puntos.

Gonzalo Higuaín y Fernando Gago, en el 66 y el 73 respectivamente, lograron el empate ante un público enfervorizado que creía en los suyos tras una primera parte digna de olvidar. Lo que nadie esperaba era la expulsión de Arjen Robben tres minutos después de la igualada, algo que puso el choque de cara para un Sevilla que no desaprovechó la oportunidad. Kanouté puso un centro al corazón del área que Renato empujó al fondo de las mallas para desatar la locura de los sevillistas presentes en un Bernabéu que no tardó en pedir la dimisión de Bernd Schuster, quien sería cesado tras caer derrotado por el combinado hispalense.

Manolo Jiménez, fuera del banquillo, señala el balón con gesto crítico.

Aquella temporada terminó para el Sevilla Fútbol Club el 31 de mayo de 2009, logrando una victoria in extremis sobre el CD Numancia en Los Pajaritos que serviría a los nervionenses para un más que meritorio tercer puesto, a tres puntos del Real Madrid. Ahora, 17 años y trece días después, Matías Almeyda tiene en sus manos la complicada gesta de sustituir a Manolo Jiménez como el último entrenador que ganó en el Santiago Bernabéu. La diferencia abismal entre ambas plantillas es una realidad, más aún teniendo en cuenta las bajas del cuadro blanquirrojo, pero tras el varapalo en Copa del Rey a la afición del cuadro hispalense solamente le queda soñar con gestas como la victoria sobre el Fútbol Club Barcelona y esperar que la salvación sea más holgada que la pasada temporada.