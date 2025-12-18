Oso y Suazo ponen en problemas a Matías Almeyda

Hay pocas cosas positivas que se puedan sacar de la eliminación copera del Sevilla Fútbol Club. Los nervionenses se vieron claramente superados por un Deportivo Alavés que terminó llevándose el gato al agua gracias a un tanto de Carlos Vicente desde los once metros tras un penalti cometido por Andrés Castrín. De esta forma, el equipo que dirige Matías Almeyda dice adiós a lo único ilusionante que podría haber en una temporada donde el objetivo liguero vuelve a ser el mismo un año más: evitar los puestos de descenso y afianzar la salvación lo antes posible.

Entre una marabunta de puntos negros y notas negativas, Joaquín Martínez Gauna es uno de los únicos futbolistas a los que la afición del Sevilla no tiene en su punto de mira. Oso llegó al filial blanquirrojo en 2022 y, tras ser parte de la expedición blanquirroja en pretemporada, debutó con el primer equipo sevillista en LaLiga hace dos semanas ante el Valencia. Su papel tanto en Mestalla como en el Francisco de la Hera frente al Club Deportivo Extremadura ha sorprendido gratamente a una hinchada que, con Gabriel Suazo recuperado de su lesión en el sóleo, tiene dudas sobre quién debe ser el lateral titular.

Suazo se antepone a Dolan en un lance del partido. / Alejandro García / Efe

Líderes y novatos

Suazo llegaba este verano al Sevilla Fútbol Club avalado por su buen rendimiento en el Toulouse y, más importante, gratis. Las cuentas bancarias de la entidad hispalense están en mínimos casi históricos, por lo que traer a un futbolista de garantías como el chileno, que incluso ha lucido el brazalete de capitán en sus primeros partidos como jugador sevillista, se antojaba como una oferta irrechazable. Sin embargo, el internacional sudamericano se fue diluyendo poco a poco con el paso de las jornadas, siendo indiscutible eso sí para un Matías Almeyda con el que había jugado absolutamente todos los minutos de todos los partidos en los que estuvo disponible.

La lesión de Gabriel Suazo dejó su hueco a un Oso que, pese a ser uno de los ojitos derechos del técnico bonaerense en la pretemporada, no tuvo sus primeros minutos hasta la primera ronda de la Copa del Rey frente al Club Deportivo Toledo. Casi todo el encuentro en Mestalla, siendo su centro el que terminaría en gol del Sevilla gracias a César Tárrega, y una asistencia en la goleada sobre el Real Oviedo ponen en valor el nivel de un futbolista que no debería estar asumiendo este papel si el primer equipo blanquirrojo tuviera más efectivos. Sea como fuere, Almeyda tendrá que decidir en el Santiago Bernabéu si opta por continuar con el alicantino o le da el carril izquierdo a un Suazo que aún tiene mucho que demostrar con la elástica sevillista.