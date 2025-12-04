El amplísimo desplazamiento de aficionados del Sevilla Fútbol Club a Almendralejo, más de 4.000, ha rendido homenaje a su club antes del inicio del choque frente al CD Extremadura. "Hasta que la muerte nos separe", lucía el tifo de la afición blanquirroja en el Francisco de la Hera para recibir a los dos equipos que se jugaban este mismo jueves por la noche su pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.