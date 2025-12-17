El Sevilla confirma su maldición: cinco temporadas sin jugar la Copa del Rey en casa

No pudo ser para un Sevilla Fútbol Club cayó derrotado ante el Deportivo Alavés en su visita a Mendizorroza. Los hispalenses disputaron uno de los peores encuentros del curso y Andrés Castrín cometió un penalti infantil cuando el encuentro afrontaba la recta final que permitió a Carlos Vicente poner al conjunto babazorro por delante. De esta forma, se confirma que el cuadro nervionense no levantará el entorchado nacional después de 16 años, siendo el último título conseguido frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou en 2010 y la última final disputada en 2018 contra el Fútbol Club Barcelona.

Además de esto, hay que tener en cuenta la problemática para la afición del Sevilla, que no ve a los suyos jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde 2019. Tras esto, el cuadro blanquirrojo disputó dos encuentros frente a Valencia y Barça en el curso 2020/2021, ambos saldados con victoria, pero sin que la hinchada estuviera presente debido a las restricciones por la COVID-19. Desde entonces, los hispalenses no han jugado de local con un balance de quince partidos ganados y cinco perdidos, eso sí, todos lejos del feudo nervionense con la problemática que supone eso para realizar desplazamientos. Sin embargo, esto no sirve de excusa para un equipo que ha demostrado en su visita a Mendizorroza que la goleada al Real Oviedo fue más un espejismo que la confirmación de un buen momento de forma.

Isaac cabecea alto ante Jon Pacheco en una de las escasas llegadas del partido. / L. Rico / efe

Crece la lista de verdugos: Betis, Osasuna, Atlético, Almería y Alavés

Tras caer frente al Fútbol Club Barcelona en la temporada 2020/2021, los hispalenses fueron derrotados en octavos de final por un Real Betis Balompié que terminaría levantando la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja. El Sevilla Fútbol Club lograría alcanzar una ronda más un curso más tarde, aunque el Club Atlético Osasuna sería su verdugo en El Sadar. Después del empate logrado por Youssef En-Nesyri en el descuento ante el combinado rojillo, Ez Abde consiguió poner por delante a los locales durante la prórroga del encuentro.

Atlético de Madrid, Unión Deportiva Almería y Deportivo Alavés han sido los equipos que han eliminado al Sevilla en estas últimas campañas. Los colchoneros 1-0 en el curso 2023/2024, los indálicos 4-1 en el 2024/2025 y este año los babazorros por 1-0. Con este tropiezo, se acaban las esperanzas para los de Matías Almeyda de hacer algo reseñable esta temporada, ya que lograr la clasificación europea vía LaLiga se antoja una utopía para un equipo que aspira, y su afición es consciente de ello, a lograr la permanencia de forma más holgada que la pasada campaña.