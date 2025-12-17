El detalle de Alexis Sánchez que demuestra su compromiso con el Sevilla FC

El Sevilla Fútbol Club se juega mucho este miércoles en Mendizorroza. Los hispalenses buscan pasar de ronda en la Copa del Rey frente a un Deportivo Alavés que no pondrá las cosas nada fáciles, más aún después de la victoria conseguida el pasado 20 de septiembre. Rubén Vargas, uno de los hombres que vio portería en aquella ocasión no estará disponible debido a la lesión que lo tiene apartado de los terrenos de juego, no así un Alexis Sánchez que ha demostrado con este encuentro el compromiso que lo ata a la entidad nervionense.

Alexandra Litvinova, pareja del futbolista chileno, ha compartido esta tarde a través de sus redes sociales el nacimiento del hijo que ambos estaban esperando. Sin embargo, Alexis no ha querido fallarle a un Sevilla plagado de bajas, y ha acudido convocado con el combinado blanquirrojo al compromiso copero contra el Alavés. Pese a no salir de inicio, ocupando Isaac Romero y Peque Fernández la zona ofensiva del cuadro nervionense en busca de una victoria que permita avanzar a la siguiente ronda del torneo del KO.

Alexis quiere recuperar su hueco

Hasta que sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que lo tuvo tres encuentros fuera de los planes de Matías Almeyda, Alexis Sánchez venía siendo uno de los hombres fuertes del técnico bonaerense. Desde que estuvo disponible para el Sevilla Fútbol Club, el chileno disputó minutos en todos los partidos posibles, anotando dos goles y regalando una asistencia. Sus participaciones en ataque fueron claves para sacar un empate frente al Elche y sendas victorias ante Deportivo Alavés y Fútbol Club Barcelona. Tras recuperarse, el argentino le ha dado minutos contra RCD Espanyol, Real Betis Balompié, Valencia CF y Real Oviedo, siendo este último su primer choque como titular en un mes y medio.

Ahora, Alexis tiene en sus manos recuperar su mejor versión para demostrarle a Almeyda que es válido para un equipo que necesita el mayor número de piernas posibles. Con Akor Adams y Chidera Ejuke fuera por la Copa África sin fecha determinada de regreso, el exjugador de Udinese podría regresar a los planes de su entrenador de forma paulatina. Tanto Isaac Romero como Peque Fernández y Alfon González se postulan como opciones posibles para el técnico bonaerense en la zona ofensiva, lugar que de momento ocupan dos futbolistas debido al cambio de sistema propuesto por el argentino, que ha vuelto a optar por una defensa con tres centrales.