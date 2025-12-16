Rubén Vargas pisa césped, pero en el Sevilla son cautos con su regreso

Sin Rubén Vargas, el Sevilla Fútbol Club pierde a uno de sus jugadores más destacados. El suizo es una referencia ofensiva en el combinado hispalense y solamente Juanlu Sánchez tiene un valor de mercado mayor según la web Transfermarkt, que sitúa al extremo en doce millones de euros. Tras lesionarse frente al RCD Espanyol en Cornellà, el exjugador del Augsburgo se perdió el Gran Derbi ante el Real Betis Balompié, el empate en Mestalla y las victorias sobre el Club Deportivo Extremadura y el Real Oviedo. Con su vuelta prevista para principios de 2026, en la mañana de este martes ha sido la gran sorpresa en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

En la sesión de entrenamiento previa al choque copero contra el Deportivo Alavés, Vargas se ha dejado ver en las instalaciones sevillistas ejercitándose al margen del grupo, realizando carrera continua y ejercicios de balón como parte de su readaptación. Pese a la expectación generada en redes sociales al conocerse la noticia por los periodistas presentes, en el Sevilla quieren ser cautos y mantienen los plazos estipulados para su regreso en principios del próximo año. El suizo no estará ni en Mendizorroza ni el próximo sábado frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, siendo el choque ante la UD Levante el primero de un 2026 que la afición espera sea más tranquilo que este 2025.

Rubén Vargas, cariacontecido, abandona el césped de Cornellá ayudado por los sanitarios. / AFP7 / Europa Press

Sin Marcao, Azpilicueta, Nianzou, Kike ni Nyland

La sesión de entrenamiento de este martes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ha transcurrido con la normalidad esperada salvo por la ausencia de Kike Salas, que ha vuelto a causar baja debido a ese dolor en el pubis que le impidió estar en el duelo frente al Valencia. De esta forma, el de Morón de la Frontera conforma junto a César Azpilicueta, Marcao y Tanguy Nianzou el amplio rosario de centrales lesionados. Ninguno estará presente en el choque copero frente al Deportivo Alavés, por lo que Matías Almeyda deberá variar el eje de la zaga en un partido que ha calificado como "una final".

Con la ausencia de Orjan Nyland, el técnico bonaerense deberá decidir quién es el guardameta en Mendizorroza. Odysseas Vlachodimos es el titular en LaLiga, por lo que Almeyda podría optar por Álvaro Ferllo o Alberto Flores. El canterano sevillista es una de las grandes promesas de los escalafones inferiores del conjunto nervionense, siendo el choque ante el Alavés una oportunidad de dar un paso al frente como tercer portero del primer equipo. Por su parte, el de Arnedo lleva toda la temporada fuera de las convocatorias e incluso estuvo apartado del grupo al final del pasado mercado, así que su presencia en Álava sería una auténtica sorpresa.