José María del Nido Benavente sigue aferrándose a su derecho de voto, algo que no ha podido hacer en esta Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla Fútbol Club. El máximo accionista de la entidad blanquirroja ha confirmado su buena relación con Antonio Lappí, al que ha abierto las puertas de una nueva negociación. Sin embargo, se ha mostrado tajante con una "subasta" del club, algo que piensa que está haciendo el Consejo de Administración.