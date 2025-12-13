Rubén Vargas y Lucien Agoumé suben su valor de mercado, Akor Adams da la sorpresa

El Sevilla Fútbol Club sigue inmerso en un proceso de remodelación que recuerda, salvando algunas diferencias, a lo vivido a principios de siglo en las oficinas del conjunto nervionense. La dirección deportiva de Antonio Cordón tuvo que hacer malabares el pasado mercado de fichajes para reforzar a un equipo cuyo límite salarial era el más bajo del fútbol profesional español. La mala gestión de la entidad blanquirroja por parte de una directiva a la que su afición hace tiempo que ya no apoya, ha provocado que Matías Almeyda esté sufriendo más de lo previsto para lograr la salvación en un equipo que este fin de semana se juega mucho frente al Real Oviedo.

Después de vender a sus dos mejores jugadores en la última ventana de traspasos, siendo el de Dodi Lukebakio y su precio motivo de enfado por parte de la hinchada hispalense, el Sevilla cerró el mercado con siete incorporaciones y un límite salarial mayor de lo que tenía al principio. Para poder subsanar su mal momento económico, con una deuda bastante importante, Antonio Cordón deberá dar salidas a jugadores que no entren en los planes de Almeyda o puedan reportar beneficios al club. Con la ventana de traspasos invernal a la vuelta de la esquina y le temporada avanzando, la web Transfermarkt ha actualizado los valores de las plantillas con varias sorpresas en lo que al conjunto nervionense se refiere.

Rubén Vargas, cariacontecido, abandona el césped de Cornellá ayudado por los sanitarios. / AFP7 / Europa Press

Cinco subidas, diez bajadas

En el apartado positivo, mientras Juanlu Sánchez se consolida como el futbolista más caro con un precio estimado de 15 millones, el valor tanto de Lucien Agoumé como de Rubén Vargas ha subido hasta los doce millones de euros. Los futbolistas son pilares en el esquema de Matías Almeyda, el francés en el centro del campo y el suizo en la parcela ofensiva. Sus respectivas lesiones han mermado bastante las capacidades del Sevilla Fútbol Club cuando no han estado sobre el césped, demostrando de esta forma la relevancia para un equipo que ha acusa sus bajas cuando no están disponibles. El precio aproximado de Gabriel Suazo asciende hasta los siete millones, al igual que un Akor Adams que es una de las sorpresas en esta actualización. Cierra este capítulo Marcao, que pasa de dos a dos millones y medio debido a su buen papel en algunos tramos de este curso.

La nota negativa la ponen diez futbolistas del Sevilla que bajan su valor de forma preocupante. Mientras que Kike Salas está tasado en seis millones de euros, tanto Odysseas Vlachodimos como Alfon González pasan a valer cuatro millones, 500.000 euros menos que en la última actualización. Nemanja Gudelj y Fábio Cardoso descienden hasta los dos kilos, medio millón más de lo que vale en teoría un Joan Jordán cuyo valor también ha bajado. Por debajo de este umbral y en caída libre se encuentran Álvaro Ferllo (1,8 millones), Alexis Sánchez (1,4 millones), Tanguy Nianzou (1,4 millones) y César Azpilicueta (1,2 millones). De esta forma, cinco de las siete incorporaciones realizadas por el combinado sevillista en este último mercado han perdido valor con el transcurso de la temporada.