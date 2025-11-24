Preocupación en el Sevilla: Vargas sale lesionado a seis días del Gran Derbi

La noche en el Sevilla Fútbol Club iba relativamente bien hasta el inicio de la segunda mitad. Los hispalenses, encargados de cerrar la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports ante el RCD Espanyol, dominaban el encuentro sin adelantarse en el electrónico, algo que hicieron los locales por mediación de Pere Milla. Con Adnan Januzaj lesionado en la primera parte del choque, todo fue a peor cuando Rubén Vargas se tiró al suelo con claros gestos de dolor mientras se llevaba la mano al isquiotibilal.

En ese momento, al sevillismo se le han activado las alarmas. No sólo por perder a uno de sus mejores jugadores en un encuentro complicado como estaba siendo el del RCDE Stadium, sino porque podría ser una baja de larga duración y el Gran Derbi ante el Real Betis Balompié está a la vuelta de la esquina. Ambos equipos se presentan en una de las citas más esperadas del año sin dos jugadores fundamentales: Vargas en el caso del Sevilla y Antony por parte del combinado heliopolitano, aún a expensas de que los verdiblancos recurran la tarjeta roja que vio en los últimos minutos del choque ante el Girona por una patada en la cabeza a Joel Roca.

Januzaj y Vargas, en el alambre

Adnan Januzaj también tuvo que ser sustituido en la primera mitad por unas visibles molestias musculares. El belga, que es una de las grandes sorpresas de la temporada en el Sevilla Fútbol Club por su implicación en un equipo donde todo parecía perdido, sintió un pinchazo antes de cumplir la media hora de juego y, pese a los masajes y tratamientos de los médicos sevillistas, se marchó al banquillo a los pocos minutos. Sus compañeros tuvieron que ir a consolarlo, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña este párrafo, pues el momento dejó al extremo visiblemente afectado marchándose entre lágrimas del terreno de juego mucho antes de lo esperado.

Estas dos bajas, de las que aún no se conoce duración al haberse producido en la noche del lunes, se presentan muy sensibles para Matías Almeyda de cara al choque del próximo domingo 30 de noviembre ante el Real Betis. El técnico bonaerense cuenta para las bandas con Alexis, que ha tenido minutos ante el Espanyol y acaba de reincorporarse al grupo, Ejuke y Alfon; además de futbolistas como Peque o Juanlu que pueden desempeñarse en esa posición. Habrá que esperar a que el Sevilla ofrezca el parte médico de ambos jugadores, mientras la afición del cuadro hispalense espera que todo quede en un susto y que, al menos Vargas, pueda estar presente en el Gran Derbi del próximo fin de semana.