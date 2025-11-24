Antony confía en el recurso del Betis para jugar el derbi: "No tenía intención de golpear"

El extremo brasileño Antony dos Santos ha manifestado su esperanza de poder disputar el derbi sevillano del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a pesar de haber sido expulsado con tarjeta roja directa en el último partido contra el Girona.

El jugador confirmó que el club verdiblanco va a recurrir la sanción. "Conozco la importancia de este partido, por eso vamos a intentar recurrir", declaró Antony a la salida de la ciudad deportiva tras el entrenamiento.

La versión del jugador y la intención del recurso

El futbolista paulista explicó la acción que llevó a su expulsión, defendiendo que no hubo intencionalidad en el contacto con Joel Roca: "No tenía intención de golpear a Joel Roca, por eso vamos a intentar recurrir. Yo gané el cuerpo a cuerpo e hice la chilena, pero no lo vi a él porque estaba mirando el balón. Expulsarme fue decisión del VAR, el árbitro sabía que yo no tenía intención de darle."

Antony admitió que la incertidumbre sobre su presencia en el derbi afectó su descanso: "Fue muy duro dormir anoche tras el partido, ya que estuve en casa pensando toda la noche y he podido descansar muy poco."

El Betis busca precedentes para la amonestación

El club verdiblanco medita presentar alegaciones con la solicitud de que la acción sea sancionada únicamente con una tarjeta amarilla. Para sustentar el recurso, el Betis está estudiando acciones similares ocurridas esta misma temporada en LaLiga que fueron castigadas con menor severidad. Entre ellas, se menciona la patada en la cara del madridista Mastantuono al defensa del Espanyol Romero el pasado 20 de septiembre, que fue sancionada solo con tarjeta amarilla.

El resultado de las alegaciones se conocerá en los próximos días y será clave para determinar si el extremo brasileño, una de las figuras ofensivas del equipo, podrá vestirse de corto en Nervión.