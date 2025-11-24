El Betis presentará alegaciones por la tarjeta roja a Antony

Una de las varias malas noticias que dejó el partido de este pasado domingo entre el Real Betis Balompié y el Girona fue la expulsión de Antony en los últimos minutos del partido. Para muchas personas en la opinión publica, esa acción nunca debió ser tarjeta roja. Por otro lado, con el reglamento en la mano, quizá es el único camino que tenía el colegiado tras la revisión en el VAR. En todo caso, en el conjunto bético está previsto que este lunes, los servicios jurídicos se reunanoslos para analizar las imágenes y la redacción del acta, con el objetivo de poder presentar alegaciones y desvirtuar la misma.

“Fue expulsado por dar una patada en la cara de un contrario usando fuerza excesiva en la disputa del balón”, establecia el colegiado Iosu Galech en el acta tras la finalización del partido. Será, posiblemente al rededor de ese término de 'fuerza excesiva' al rededor del que los béticos inteten que Disciplina les ampare.

El acta de Iosu Galech / RFEF

Una acción polémica con Antony

La acción transcurría de la siguiente forma: un balón caído del cielo llegaba a la posición de Antony y Joel Roca. El brasileño intentó una chilena (en una posición en la que la trascendencia que podría haber tenido la misma deja muchas dudas), pero el defensor se anticipó. Tras esto, el jugador del Betis impacta en la cabeza de su rival y el colegiado pitó falta. En primera instancia, decidió que era tarjeta amarilla, pero el VAR le llamó para corregir.

A partir de ahí, el futbolista brasileño se iba desolado del terreno de juego, pidiendo disculpas a los aficionados porque evidentemente era consciente de lo que esa tarjeta roja suponía para el cortísimo plazo de la temporada del conjunto heliopolitano. De igual forma, en lo que todos coinciden es que esa situación aparece por un error completo de Antony, que pierde el sino del partido por unos instantes y realiza una acción en la que le podía ocurrir lo que le ocurrió.