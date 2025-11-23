El Betis-Girona de LaLiga, en directo: Amrabat e Isco, en el banquillo y Valentín, titular en el lateral

El conjunto verdiblanco retoma el pulso liguero con la novedad de Isco en la convocatoria más de tres meses después de su lesión

Isco vuelve a la convocatoria de un Betis que, tras el parón, retoma el pulso liguero recibiendo en la decimotercera jornada liguera en la que un Girona en puestos de descenso visita La Cartuja.

En el cuadro bético Manuel Pellegrini tiene a todos los jugadores a su disposición a excepción de Pau López, por lo que el técnico podrá hacer las rotaciones que estime oportunas teniendo en cuenta que el jueves hay partido enripeo, en casa, contra el Utrechy t en una semana llega el derbi sevillano en Nervión.

El conjunto catalán viene de ganar en la última jornada al Alavés, pero a domicilio acumula dos empates y tres derrotes sólo con cuatro tantos a favor y once en contra. El Betis, por contra, viene de empatar en Mestalla, pero en casa se está mostrando más sólido pese a que sus dos únicas derrotas ligueras llegaron en La Cartuja. Suma otras cuatro victorias con 10 goles anotados y cinco encajados.