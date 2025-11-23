Así fue la polémica expulsión de Antony, que podría perderse el derbi o incluso algún partido más

Vuelve la polémica a un partido del Real Betis Balompié y en las puertas de El Gran Derbi contra el Sevilla FC. Corrían los últimos instantes del encuentro de los verdiblancos ante el Girona con empate en el marcador y en una acción en el área del conjunto catalán, Antony realizó una acción que, en principio, le hará perderse el partido de los partidos en la ciudad de Sevilla. Tras una revisión en el VAR, Iosu Galech decidió cambiar su decisión inicial (tarjeta amarilla) y mostrarle el máximo castigo.

La acción transcurría de la siguiente forma: un balón caído del cielo llegaba a la posición de Antony y Joel Roca. El brasileño intentó una chilena (en una posición en la que la trascendencia que podría haber tenido la misma deja muchas dudas), pero el defensor se anticipó. Tras esto, el jugador del Betis impacta en la cabeza de su rival y el colegiado pitó falta. En primera instancia, decidió que era tarjeta amarilla, pero el VAR le llamó para corregir.

Los béticos se quejan de la acción

Pulido Santana fue el que instó al árbitro de campo a que fuese a la pantalla del VAR a revisar la jugada. Tras unos instantes, el árbitro del comité navarro decidió recular y mostrarle a Antony la cartulina roja directa. A partir de ahí, el bético quedaba anímicamente destruido en el terreno de juego, pidiendo en varias ocasiones disculpas a los aficionados de la tribuna de Gol Sur y Preferencia.

A la espera del acta del árbitro, hay que ver si finalmente le cae un partido de sanción (se perdería el choque ante el Sevilla FC) o si son dos los que se ausentaría el de Osasco (perdiéndose así también el choque ante el FC Barcelona. Todo depende del acta que redacte Iosu Galech y la terminología que utilice para describir la acción, que eso sí, en ningún caso puede considerarse una agresión, ya que la acción era una disputa de balón en la que el bético llega tarde.