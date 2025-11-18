Antony rechazó al Bayern el último día del mercado

Que Antony es feliz en Sevilla es una verdad fácilmente constatable. Él tenía claro en verano dónde quería jugar y mantuvo si idea siempre. Firme. Con continuos guiños. Seguro. Y la apuesta del futbolista y la del Betis salió bien. Sin embargo, el jugador, que volvió a rendir al nivel por el que el Manchester United pagó 95 millones por él vestido de verdiblanco relanzó su carrera y ofertas no le faltaron. Se sabía que el mercado árabe lo tentó, que algún otro equipo europeo lo tanteó, pero el brasileño reveló en una entrevista en su país que el Bayern lo trató de fichar hasta el final del mercado, con Vincent Kompany, técnico del conjunto alemán, llamándolo personalmente el último día de la ventana de fichajes.

"Oye, te voy a ser completamente sincero, me impactó mucho", dijo Antony al medio brasileño Globo Esporte al ser preguntado sobre el interés del campeón de la Bundesliga. "Estamos hablando de un gigante mundial, el Bayern de Múnich”, indicó el protagonista, que entró en detalles: "Vincent Kompany me llamó y tuvimos una conversación. Fue muy amable conmigo, me dijo que siempre le había gustado mucho mi fútbol y esto fue un poco después de las 11 de la noche”, explicó.

El Betis estuvo trabajando su fichaje con diversas fórmulas durante todo el verano, llegando a un acuerdo al final por unos 25 millones más un porcentaje de una futura plusvalía. Sin embargo, Antony dijo que priorizó a su familia y rechazó la oferta del Bayern de Múnich. "Quisiera o no, me afectó mucho por la grandeza del club, la grandeza del entrenador y la forma en que se acercó a mí y la forma en que me habló", aseguró.