El vídeo viral del Betis en redes sociales que reclama a Antony entre los candidatos al premio Puskás

Pronto se celebrará la gala de los premios The Best de la FIFA en la que se otorga el premio "se concede al autor del mejor gol anotado durante la temporada de fútbol profesional" y se hace en honor al reconocido e histórico goleador húngaro, Ferenc Puskás. Y precisamente entre los nominados a llevarse ese premio no está el que podría ser tranquilamente uno de los ganadores; el tanto de la victoria de Antony al RCD Espanyol en el RCDE Stadium la temporada pasada, que le dio puntos al Betis. Eso sí, un tanto de Lamine Yamal ante el mismo rival, mismo campo y misma portería, pero en una posición mucho menos compleja, sí ha sido nominado. Y ahí han aparecido, como siempre en este tipo de cosas, el equipo de redes sociales del conjunto verdiblanco.

Han realizado un video en el que primero se muestra el tanto del futbolista del conjunto blaugrana, que es un gran gol, pero que se produce desde una posición mucho más centrada, teniendo que conseguir un efecto en la pelota entre el disparo, el posicionamiento y el efecto, mucho menos complejo que el que consiguió Antony. Tras ese clip, aparece el del brasileño, justo antes de un "Wait a minute" (espera un minuto), representando que 'algo no cuadra' en esa comparación y en el hecho de que el extremo verdiblanco no esté nominado.

El post se ha hecho viral en redes sociales

A última hora de la noche de este pasado lunes 17 de noviembre, habiéndose publicado a las 19:00 horas, el post ya acumulaba 200 respuestas, 1.000 reposteos, 13.000 likes y cerca de 400.000 visualizaciones. Un éxito rotundo para el grupo de redes sociales del conjunto verdiblanco, que hace pocos días celebraba que había llegado a los 25 millones de seguidores entre todas sus plataformas.

Un grupo que, además, se lleva los elogios de la sociedad y los usuarios de todas las redes sociales cada vez que publican un vídeo anunciando un fichaje, que promueven alguna iniciativa o que sencillamente aprovechan la cresta de la ola de cualquier elemento viral para unirse con un toque diferencial.

