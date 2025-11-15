"Siempre digo que Antony es una mezcla de Neymar y Cristiano"

Una de las voces autorizadas del vestuario verdiblanco es el capitán, Marc Bartra. El catalán ha hablado en las últimas horas de muchos temas relacionados con la actualidad del Real Betis Balompié, y uno de esos temas ha sido al rededor de el futbolista clave hasta el momento: Antony. El brasileño ha calado bien en el vestuario y en la afición ya desde el pasado curso, y en este caso el central describe detalladamente cómo lo ve futbolístcamente, poniendo similitudes en diversos aspectos con Cristiano Ronaldo y Neymar JR, dos de los más grandes de la historia.

Ha sido en una entrevista con los compañeros de Mundo Betis donde decía lo siguiente sobre el fichaje del brasileño: "El Betis ganaba con él y él ganaba con el Betis. Yo me sentía muy identificado y, encima, veías que el equipo tiene un grupo humano muy bonito, que te da tu espacio, tu lugar, te hace sentir bien y con una afición que lo ama. Además, creo que la liga le va muy bien. Es algo que ha hecho que se vuelva a ver al Antony que, de verdad, es como futbolista, incluso mejorando. El primer día que hablé con él ya olí la mentalidad que tiene. Para mí tiene esa calidad y ese talento brasileño. Siempre digo que es una mezcla un poco de Neymar y Cristiano: esa mentalidad de Cristiano de ir a más y de estar muy enfocado".

Antony intenta marcharse de un un rival en Mestalla. / Kai Fösteling / Efe

Bartra habla sobre la renovación de Pellegrini en el Betis

También tuvo tiempo Bartra de comentar en la entrevista cómo ve el asunto renovación de Pellegrini: "Yo creo que el míster es una persona muy tranquila. Está claro que él está encantado en el Betis y nosotros también con él. Al final, es una persona con la cual, como jugador, también he ido evolucionando y cada año he podido dar más y más nivel, sabiendo lo que quiere de mí y aportando ese liderazgo que también me pide. Es imposible decir una mala palabra de él. En ese aspecto supongo que es cosa del club y del míster y que, como todo en la vida, tiene sus tiempos y sus momentos. La cuestión es que estemos tranquilos con eso".

Marc Bartra y Natan tratan de parar, sin éxito, el lanzamiento de Baena. / Antonio Pizarro

Volver a Turquía con el Betis en una final

"De hecho, es un estadio muy bonito. Jugué hace unos años contra el Besiktas y sentí un aura muy bonita allí. Es verdad que está entre ceja y ceja el hecho de volver a Estambul y poder jugar allí. Luego está Europa, que se decide todo por detalles. Hay eliminatorias de por medio y equipos que compiten mucho, algunos con más nombre, otros con menos, pero los que menos también te ponen las cosas difíciles", comentaba sobre el rendimiento y los objetivos en Europa.

Para eso, los béticos tienen que rendir muy bien ante cada rival, los cuales son analizados por Bartra, que admite que dedica mucho tiempo al plano táctico fuera de los entrenamientos: "Pero es verdad que, a día de hoy, todo lo que puedo hacer cuando analizo al rival y me analizo a mí mismo con los analistas es por y para mejorar, tanto personalmente como en aquello que pueda aportar al equipo. Al final, pienso que cuando observas al rival, esos momentos que pueden darse ya los has vivido el día antes o la mañana antes. Verlos me hace sentir luego una seguridad en el campo que es muy bonita y siento que me ayuda muchísimo a mantenerme concentrado y a que pasen cosas que yo ya he visualizado previamente. Eso te da una seguridad y confianza que por eso intento siempre estar ahí al tanto".