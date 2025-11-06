Antony: "Soñamos con el título"

Autor de cinco de los seis últimos goles del Betis, dos dobletes ante el Villarreal y el Osasuna y el anotado contra el Lyon, Antony sigue siendo protagonista partido tras partido, por lo que se mostró muy "feliz" por seguir respondiendo a la confianza del beticismo.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque el Lyon tiene un buen equipo con grandes jugadores. Hay que seguir con esta mentalidad. Soñamos con el titulo tenemos el objetivo de llagar a la final, pero queda mucho trabajo por hacer todavía, aunque esta victoria nos da mucha confianza", indicó el brasileño, "muy feliz". "Soy un jugador que trabaja mucho y Pellegrini siempre habla conmigo. Estoy siempre al 100% y lo doy todo desde el calentamiento", aseguró.

De nuevo celebró con Abde los tantos de uno y otro, lo que se está convirtiendo ya en un clásico: "Ojala lo hagamos mucho más", dijo el futbolista bético, que destacó el papel de la "afición del Betis, que es increíble". "En casa o fuera siempre nos apoya y es muy importante para nosotros".

Con el Mundial al final de la temporada de fondo, Antony se centra en hacerlo bien en el Betis y lo que llegue bueno será: "Estoy haciendo mi trabajo y hay grandes extremos en Brasil, pero voy a seguir trabajando para poder estar con la selección en el Mundial".