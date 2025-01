Orta plantó a Alerrandro igual que Juninho lo plantó a él

El Sevilla está a punto de cerrar el fichaje del nigeriano Akor Adams (el tercero de esta nacionalidad que el club nervionense ha cerrado en seis meses) mientras en Brasil no salen de su asombro, puesto que el viaje de Alerrandro estaba ya preparado desde el pasado martes, cuando Víctor Orta, director deportivo nervionense, y su mano derecha, Gaby Ruiz, habían dejado todo acordado y el futbolista incluso se disponía a despedirse de sus familiares para emprender su aventura en Europa. No obstante, tras quedar todo cerrado, los emisarios del Sevilla pidieron 24 horas, si bien sus interlocutores en Brasil no esperaban este giro.

El director deportivo del Sevilla y uno de sus colaboradores se reunieron en Brasil con el delantero del Red Bull Bragantino, a quien convencieron en un cara a cara clave para hacerle desistir de aceptar una oferta mayor del CSKA de Moscú. En Brasil no entienden que, viajando el martes por la noche de vuelta y habiendo quedado en que Alerrandro se despediría de los suyos y viajaría prácticamente con lo puesto para firmar por el Sevilla, Orta haya tenido tiempo de viajar también a Francia para cerrar el fichaje de Adams en un tiempo récord por unos 5,5 millones de euros, una cifra mayor que la acordada con el Bragantino por Alerrandro, 5 millones más bonus.

Sin duda, el hecho de que el nigeriano comparta el representante con Ejuke ha tenido mucho que ver y posiblemente a los que deciden en el Sevilla ha convencido más que Adams conozca algo el fútbol europeo pese a que su cifra de goles (sólo 3 esta campaña) es muy inferior a la de Alerrandro, a quien en Brasil tienen la sensación de que han dejado plantado. Igual que al Sevilla han dejado sin apenas margen de reacción con Juninho Vieira cuando el acuerdo con el Qarabag era total y el jugador ha acabado en el Flamengo. En Brasil defienden que un cambio de dirigentes en el Flamengo, el club al que llega Juninho, ha sido clave y que los intermediarios que han intervenido en nombre del club de Río de Janeiro han estado mucho más listos que los del Sevilla.

Negoció con el Betis

Cuando el Sevilla no había contado en sus filas con ningún jugador de esa nacionalidad, desde el pasado verano ha cerrado la incorporación de tres nigerianos, Chidera Ejuke, Kelechi Iheanacho y ahora, cuando todo se haga oficial, Akor Adams, un jugador que había negociado con el Betis para incorporarse al club heliopolitano.

Aunque aparentemente no tenga nada que ver, es curioso que el Sevilla firmó el pasado mes de julio un acuerdo con la Liga Profesional de Nigeria, cuyo presidente, Gbenga Elegbeleye, visitó el Sánchez-Pizjuán y se reunió con José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla.