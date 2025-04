Sevilla protagoniza una 'marea blanca' histórica en defensa de la sanidad pública

“Si esto se pusiera igual que cuando juega algunos de los equipos de fútbol…”, reflexionaba Pepi Fuentes en el autobús de camino a la manifestación convocada por Marea Blanca dos días antes del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril. Con el 32 enfilando el puente situado frente a la estación de Santa Justa, un reguero compuesto por cientos de personas caminaban con pancartas y banderas hacia José Laguillo, punto de encuentro de la comitiva. Lo cierto es que el consabido lema ‘Luego diréis que somos cinco o seis’ no tiene sentido cuando se habla de defender la sanidad pública, de reivindicar más inversiones en investigación, de acabar con las listas de espera y de reclamar más profesionales sanitarios con contratos. 10.000 asistentes fue la cifra de asistencia ofrecida por la subdelegación de Gobierno. Una jornada histórica.

Como es habitual, los municipios se robustecen en este tipo de convocatorias. Utrera, Bormujos, Mairena y el Viso del Alcor, Fuentes de Andalucía, Cañada del Rosal. La sierra norte y sur encuentra su punto de unión en la capital. No solo profesionales sanitarios. También se suman usuarios que, como Pepi Fuentes, reclaman que sus centros de salud y que los hospitales “tengan más profesionales”. Está vecina de San José de Palmete expone que su marido ha tenido que estar dos años con muletas hasta que, por fin, le operaron de la espalda. “Y, al final, tuvieron que hacerlo por la privada”, indica con resignación y tristeza.

No es la única que denuncia el tener que optar por la privada ante la saturación de la pública. Mercedes Rodríguez expone la situación que está pasando en Mairena y el Viso del Alcor con una fotografía muy clara: “Mi hija tiene 22 años y es bailarina. Tenía un problema y el fisioterapeuta le dijo que era cardiovascular, tuvimos que ir al especialista de la privada porque la lista de espera era de año y medio. Cuando fuimos, le diagnosticaron un trombo” que le afectaba al corazón y al pulmón. Una realidad que, a su juicio, responde a una situación de desmantelamiento. También denuncia que el CARE que abrieron durante la pandemia no cuenta con especialistas, como radiólogos, y los vecinos “tienen que ir a Carmona” cuando no hay una conexión de transporte público fluida.