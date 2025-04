El sevillano líder en cirugía mamaria de España: "Hoy día podemos curar el cáncer dejando el pecho intacto"

El cirujano sevillano José de León es un reconocido especialista en patología mamaria. Con más de cuatro décadas de carrera profesional, su trayectoria es un ejemplo de entrega y compromiso con la mejora de la atención a las pacientes, siempre desde un enfoque humano y cercano. Cercanía que le ha llevado a colocarse en la cima de la cirugía general en España, donde los pacientes y, sus propios méritos, lo han convertido en el mejor cirujano general de la sanidad privada, según el ranking de Top Doctor.

A lo largo de su carrera, el sevillano ha sido testigo de la evolución en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, desde sus inicios en los años 80, cuando la cirugía era la principal herramienta terapéutica en la patología mamaria, hasta la actualidad, donde se combinan técnicas quirúrgicas conservadoras con radioterapia y terapias dirigidas. "Hoy día, con una cirugía conservadora, con radioterapia y una terapia dirigida y personalizada, estás curando muchísimo más, haciendo menos morbilidad y mejorando la calidad de vida", señala el especialista.

Pregunta.¿Por qué eligió dedicarse a la cirugía de la patología mamaria?

Respuesta.Elegí dedicarme a la cirugía de la patología mamaria gracias a la influencia de excelentes maestros que me transmitieron su pasión por esta especialidad. Comencé mi formación con el profesor Jorge Barrena, un pionero en el campo, en una época en la que la cirugía era fundamental. Aunque en ese tiempo se creía que una gran cirugía era la solución para curar el cáncer, con el tiempo aprendí que enfoques más conservadores y personalizados son más efectivos y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Hoy día, con una cirugía conservadora, con radioterapia y una terapia dirigida y personalizada, estás curando muchísimo más, haciendo menos morbilidad y mejorando la calidad de vida. Además, tuve la suerte de contar con el apoyo de Pedro Camián Fernández, quien me inspiró y motivó en mis inicios hace 42 años.

P.¿Cuál diría que ha sido su aportación a la cirugía de la patología mamaria en esas más de cuatro décadas después?

R.Uno de los hitos en mi trayectoria ha sido la creación de la unidad multidisciplinar de patología mamaria en el Hospital Virgen del Rocío, de la que fue jefe hasta el pasado día 19 de marzo que me jubilé de la asistencia pública. Además, también he sido el responsable del comité multidisciplinar, porque ya la mama no se entiende si no se aborda desde un punto multidisciplinar. Hoy trabajamos conjuntamente oncólogos, radioterapeutas, radiólogos, fisioterapeutas, cirujanos generales, ginecólogos, genetistas, cirujanos plásticos...

P.'Top Doctor' lo sitúa a la cabeza de los cirujanos generales de España en la sanidad privada. ¿Cómo ha sido su camino en ese ámbito?

R.Mi camino en la sanidad privada comenzó con la pérdida de mi amigo y mentor, Pedro Cameo Fernández, quien dejó una consulta que no llegó a conocer. Junto a Juan León, un cirujano destacado, formamos una unidad integral de patología mamaria que ya lleva 25 años en funcionamiento. Este reconocimiento que recibo es en realidad un reflejo del trabajo en equipo; sin un buen equipo de auxiliares, clínicos, oncólogos y radiólogos, la calidad del servicio no sería la misma. Además, considero fundamental tratar a los pacientes de manera personalizada y con empatía. Si no hay empatía, no hay buena medicina.

P.¿Cómo ha cambiado la atención del paciente?

R.El enfermo hoy día se ve desde una forma integral, personalizadamente, pero integralmente. Con eso, hemos conseguido cambiar la filosofía de la terapia que se le da hoy a los pacientes.

P.¿Qué considera que es lo que más preocupa a las mujeres sobre su salud?

R.Lo que más preocupa a las mujeres sobre su salud es la aparición de un bulto en el pecho, ya que se asocia automáticamente con el cáncer de mama. A diferencia del dolor, que es común y solo un 3% puede indicar una patología, un bulto genera una gran ansiedad. En la mayoría de los casos, estos bultos son trastornos funcionales, como mastopatías fibroquísticas o dilataciones ductales, que son cambios hormonales. Sin embargo, el riesgo de cáncer de mama aumenta con el envejecimiento de la población, lo que también contribuye a esta preocupación.

P.¿Es el cáncer de mama la patología más frecuente?

R.No, la más frecuente es la patología benigna, aunque a menudo se le presta poca atención. Aunque nos enfocamos en el cáncer, es importante recordar que entre el 70 y el 80% de las consultas son por patologías benignas. Estas condiciones, que son cambios hormonales sin mayor riesgo, pueden causar angustia y dolor, y si hay antecedentes familiares, la preocupación aumenta. Sin embargo, a menudo se les da menos importancia, lo que es un aspecto que debemos abordar.

P.¿Cuáles son los signos ante los que la mujer debe estar más alerta?

R.Los signos de alerta a los que debemos estar más atentos son varios. Primero, el bulto en la mama, que es el más común. También es importante prestar atención a cualquier secreción patológica, que es una secreción anómala, generalmente espontánea, sanguinolenta o cerosa, que puede manchar el sujetador sin necesidad de tocarse. Otros signos incluyen la retracción del pezón y cambios en el complejo areola-pezón. Además, si experimentas un dolor selectivo en un área del pecho que persiste por más de seis semanas, es fundamental consultar a un especialista. Gracias a las radiografías de screening, estamos logrando diagnosticar tumores incipientes que antes no se detectaban, y las técnicas de imagen actuales son realmente impresionantes, permitiendo identificar tumores de milímetros que, sin estas pruebas, podrían pasar desapercibidos.

P.¿Debe la mujer realizarse exploraciones mamarias con frecuencia?

R.La mujer se debe conocer. Y, así, si se nota un cambio, y es persistente, consultar. Pero no es el concepto de autoexploración clásico, sino de conocer el cuerpo de uno cuando cambia.

P.¿Existe una edad en la que la mujer tenga que preocuparse más por su salud mamaria?

R.Sí, alrededor de los 50 años. Es ese tramo en el que estamos viendo casi todos los cánceres, pero hoy día no hay edad límite, es decir, estamos viendo cáncer por abajo y cáncer por arriba.

P.El de mama es uno de los cánceres en los que más se ha avanzado en tratamiento, diagnóstico y cirugía...

R.El cáncer de mama es, efectivamente, uno de los tipos de cáncer en los que más se ha avanzado en términos de tratamiento, diagnóstico y cirugía. Un aspecto clave es que, gracias a los diagnósticos precoces, estamos detectando tumores en estadios iniciales, lo que permite aplicar tratamientos más efectivos. Además, hemos aprendido mucho sobre la biología de estos tumores, que se dividen en cuatro grandes grupos. Los tumores hormonales incluyen los luminales A, que son menos agresivos, y los luminales B, que son más agresivos. También está el tumor HER2, que solía ser muy temido debido a su mal pronóstico, pero hoy en día hemos logrado que incluso tumores grandes puedan desaparecer con tratamientos adecuados. Por otro lado, los tumores triple negativo son muy sensibles a las nuevas terapias, especialmente a la inmunoterapia. De hecho, ya hay estudios y ensayos clínicos que han demostrado que algunas pacientes han logrado vivir más de cinco años sin necesidad de cirugía, gracias a tratamientos que han hecho que sus tumores desaparezcan, utilizando solo radioterapia selectiva. Esto es un gran avance y ofrece esperanza a muchas mujeres.

P.¿Quiere decir esto que se puede curar el cáncer de mama dejando el pecho intacto?

R.Intacto, completamente. Y, además, cuando operamos hoy día, el tumor lo quitamos perfectamente, pero hacemos una especie de plano sobre el pecho para saber cómo vamos a quitar esa lesión y, sobre todo, cómo vamos a rellenar la zona, cómo vamos a hacer la cirugía oncoplástica para que la reconstrucción de la mama se note lo menos posible. Hay mamas en las que no se nota nada después del tratamiento. Incluso las mejoras.

P.¿Es un bulo que usar sujetador sea un factor de riesgo en cáncer de mama?

R.Totalmente. Yo dirigí un proyecto de investigación sobre sujetador y cáncer de mama hace ya unos años y, además de eso, diseñamos, junto con la casa Anita Alemana, un sujetador postoperatorio específico para colocarlo después del cáncer de mama. Se demostró que ni el aro, ni nada, produce cáncer de mama. Solamente que hay que tener claro que cada mujer tiene que utilizar el sujetador con la talla y la copa específica.

P.¿Qué riesgos tiene el ponerse implantes mamarios cada vez a edades más tempranas?

R.Los implantes mamarios son seguros. No están dando complicaciones. Pero, sí hay que dar a conocer que, asociado al implante, se ha detectado un nuevo tipo de tumor, que es el linfoma de células grandes, que está directamente relacionado con el implante textuarizados. Se ve con muy poca frecuencia, pero se está viendo. El cuerpo es muy inteligente y lo que no es suyo, no lo quiere. Intenta encapsularlo y quitarlo del medio. La frecuencia de ese tipo de cáncer es mínima, pero existe. Y hay que decírselo a las mujeres.