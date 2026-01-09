Nuevo máximo del Íbex 35

Los principales índices europeos cerraron con ligeros ascensos. Destacamos la subida del Íbex 35 de un 0,3%, que volvió a ser uno de los mejores índices en Europa. Por su parte, el Euro Stoxx 50 descendió un 0,3% y el CAC 40 francés subió un 0,1%.

En España, el Íbex 35 marcó un nuevo máximo y cerró por encima de los 17.650 puntos. Destacamos la subida de Puig Brands que subió un 5,7%, después de que BNP Exane le diera un potencial del 22% hasta los 18 euros por acción. La parte negativa la puso el sector de utilities y renovables con descensos de hasta el 3% en compañías como Solaria o Acciona Renovables.

En Europa, destacamos la subida de las compañías de bebidas alcohólicas, después de conocerse que la administración Trump ha abandonado el consejo de limitar el alchol a una o dos copas al día. Pernod Ricard (+2,7%) y AB Inbev (+2,6%).

En Estados Unidos, la sesión comenzó de forma negativa, a excepción del sector de defensa, donde las principales compañías celebraron los comentarios de Trump de ayer jueves sobre la subida del presupuesto de defensa. Lockheed Martin subía un 7,3%; Northrop Grumman lidera con una subida del 8,6%.