Las líneas 13 y 14 de Tussam y los taxis vuelven a pasar por la Campana

La Campana se reabre al tráfico tras las obras del Tranvibús

El transporte público (taxis y autobuses) vuelve a pasar por La Campana, al menos mientras duran las obras del Tranvibús.

Las líneas 13 y 14 de Tussam han recuperado su itinerario habitual, prolongando su recorrido de ida hasta la parada en Plaza del Duque e iniciando el itinerario de vuelta en la parada Campana (Sierpes). Desde este punto, continúan por la calle Santa María de Gracia hasta la Alameda de Hércules.

Solo bus, taxi, vehículos acreditados y carga y descarga pueden entrar por la Campana / D.S.

A finales de diciembre Sevilla recuperó la Campana peatonal. Tras varios meses de obras, este popular enclave empezó a retomar paulatinamente el pulso y así se ha mantenido en las fechas navideñas.

La Campana luce sus nuevos adoquines que se muestran mucho más nivelados que los que se instalaron en el año 2013. Los pasos de peatones han sido realizados con las pequeñas piedra calizas que se están poniendo en otras calles del centro, como Zaragoza o Méndez Núñez, dentro de la estética renovada que está desarrollando el equipo de gobierno municipal.