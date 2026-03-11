Los principales índices europeos rebotaron después de tres días de caídas tras señalar el presidente Trump que la guerra de Irán podría acabar pronto. El gran retroceso del Brent favoreció un rebote generalizado de los activos de riesgo, aunque persisten incertidumbres respecto al fin de la guerra. El rebote siguió al giro general al alza que se produjo en la sesión anterior, tras una apertura que llevó al Brent a las cercanías de los 120 dólares y unas pérdidas iniciales del 3% en Europa.

Los sectores cíclicos más penalizados en los últimos días como Bancos, Tecnología, Industria y Materiales lideraron ayer los avances en Europa, mientras Energía y Consumo básico cerraron en negativo. El Íbex 35 tuvo la mayor subida de Europa con 3,1%. La bolsa europea de máximo a mínimo había corregido 10%, en línea con los retrocesos máximos que registró en 2023 y 2024, mientras en 2025 su mayor caída fue del 18% en la crisis arancelaria.

Los mensajes de Trump sobre el fin de la guerra se refieren a que se están completando los objetivos militares antes de lo previsto. Sin embargo, sigue la incertidumbre sobre la actitud que pueda tener el gobierno iraní en un supuesto alto el fuego unilateral, en particular respecto al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.