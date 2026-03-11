Inquietante el somatén

Parece que la aparición de somatenes va haciendo metástasis y lo que comenzó en El Cerezo puede continuar en Su Eminencia. Lo de la primera barriada era de esperar, ya que la inhabitabilidad iba asentándose en el populoso y multirracial barrio macareno y aledaños. Y ahora se anuncia otra reacción vecinal en Su Eminencia contra las ventas ilegales que tanto perjudican al comercio. Mala cosa es que proliferen las batidas por parte de la ciudadanía, ya que como en todo conflicto se sabe cómo empieza pero no como termina. Es una cuestión que compete a Seguridad Ciudadana y lo cierto es que el problema de gorrillas en El Cerezo se da en cualquier zona de la ciudad. Sobre todo cuando no rige la Zona Azul y sólo hay que observar una zona tan residencial como Bami los fines de semana para ver cuánto gorrilla anda por allí. Es peligroso el invento del somatén y lo alarmante es que cada día haya más lugares donde se da el caldo de cultivo para la irrupción de algo tan preocupante como la batida urbana.