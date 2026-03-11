Los compromisos de Repsol en medio de la incertidumbre

En un contexto de incertidumbre por el recrudecimiento de las circunstancias geopolíticas y de unos precios de la energía disparados que lo ponen en el centro de la diana, el grupo Repsol ha celebrado un Capital Markets Day en el que ha confirmado el compromiso que su consejero delegado, Josu Jon Imaz, adquirió con Trump no hace muchas fechas con el trasfondo de Venezuela. La energética española ha puesto el foco en Estados Unidos, a donde destinará el 34% de sus inversiones. Es decir, entre 2.900 y 3.400 millones de euros en el periodo comprendido entre 2026 y 2028. El 55% de las inversiones (es decir, entre otros 4.675 y 5.500 millones) se quedarán en la península Ibérica, donde pretende forjar su fortaleza como primera operadora del sector.

Las prioridades estratégicas pasan, además de la disciplina inversora, por la solidez financiera y la mejora de la retribución al accionista, que pretende aumentar los beneficios y retribuir entre el 30% y el 40% entre dividendos y recompra de acciones. Eso supone, según sus previsiones, una distribución que superará los 3.600 millones hasta 2028. Quizá ha sido esa rentabilidad manejada por el ejecutivo de Zumárraga la que ha impulsado a la líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedir la nacionalización del grupo (o sea, la renacionalización).

Imaz, por otra parte, aprovechó para insistir en que las instituciones europeas apuesten por el petróleo y el gas sin excluir ninguna tecnología en el proceso de descarbonización, cuestión que lo llevó a enfrentarse con la actual vicepresidenta europea, Teresa Ribera, cuando era ministra para la Transición Ecológica en España. “Durante años hemos sido sectores prohibidos y vetados, pero creo que es hora de repensar el papel del refino en Europa porque si hablamos de autonomía estratégica, lo que estamos viendo estos días demuestra claramente que necesitamos un sector del refino sólido en Europa”, manifestó ante los inversores.