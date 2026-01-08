Corte total de tráfico en las setas de la Encarnación por la obra del Tranvibús

El corte de tráfico por la obra del Tranvibús se extiende a las setas de la Encarnación

Las máquinas y las vallas de obra por el Tranvibús han ocupado por completo el tramo de las setas de la Encarnación desde este jueves 8 de enero y hasta la segunda quincena de febrero, según la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.

El avance de la obra del Tranvibús ofrece una estampa insólita que ha dejado el acceso para vehículos limitado al tramo de Imagen de los soportales comerciales.

Mientras no esté abierto al tráfico el paso Orfila-Cuna, el acceso a garajes en las calles Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente por Santa María de Gracia-Vargas Campos.

El acceso a la Plaza de la Encarnación para carga y descarga se realizará por Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, que cambian de sentido en consecuencia.

Como novedad, tras la apertura total de la Campana las líneas 13 y 14 de Tussam recuperan su itinerario habitual, prolongando su recorrido de ida hasta la parada en Plaza del Duque e iniciando el itinerario de vuelta en la parada Campana (Sierpes). Desde este punto, continúan por la calle Santa María de Gracia hasta la Alameda de Hércules.

Hasta ahora en el centro de la ciudad las obras del Tranvibús se han ejecutado en la zona de la Campana, donde se ha abierto ya por completo este tramo hasta la calle Santa María de Gracia. Los trabajos continúan en el tramo siguiente. Sigue cortado por obras el tráfico en el tramo Orfila-Cuna. También hay obras del Tranvibús a lo largo de toda la calle José Laguillo.