Los comercios de José Laguillo denuncian que la obra del Tranvibús impide el paso a sus clientes

El avance de la obra del Tranvibús en José Laguillo está afectando muy seriamente a los comercios, a los peatones de esta vía y a los usuarios que salen del aparcamiento público. "Desde esta mañana a las 9.00 tengo toda la acera levantada y no pueden entrar los clientes al salón. Nos han cortado la calle", denuncia Encarna Moreno, peluquera del establecimiento que lleva su nombre, situado en el tramo más cercano al ambulatorio.

Ha pedido al director del distrito San Pablo- Santa Justa Alejandro Mora, que se hagan las obras a partir de las siete de la tarde cuando cierran los negocios y que por la mañana habiliten el acceso a los comercios. Le ha enviado vídeos de lo que está sucediendo y su respuesta ha sido decir "madre mía" y añadir que va a trasladar al Ayuntamiento lo que está sucediendo, pero en toda la mañana nadie ha venido a arreglar la situación.

"Ahora mismo la gente está pasando por la calzanda de José Laguillo con los coches pasando. Se están cargando los negocios con esa forma de hacer la obra. Los comercios pagamos muchos impuestos para que nos corten el acceso a nuestros negocios", señala Encarna.

Los comercios más afectados son los más próximos al ambulatorio debido a que la acera es intransitable: una peluquería, una ortopedia, una tienda de Aromas y una óptica.

"Está toda la acera llena de agujeros y de tierra. ¿Quién se hace responsable si hay alguna caída?", se lamenta.

Los comerciantes de José Laguillo se quejan de que desde hace 15 días se están ejecutando obras del Tranvibús que han cortado la acera opuesta a la entrada del aparcamiento subterráneo. Las obras van a durar como poco tres meses, según la información que le ha trasladado el Ayuntamiento a los comerciantes.