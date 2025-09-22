Colas de vehículos para acceder al centro por el corte de La Campana con la obra del Tranvibús

Así se ha cortado al tráfico el tramo de La Campana por las obras del Tranvibús en el centro de Sevilla

Una muralla de vallas metálicas impide desde este lunes a las 7:00 el acceso de vehícuos a la Campana y Martín Villa desde la Plaza del Duque y desde las setas de la Encarnación. El primer corte de tráfico en el casco histórico por la obra del Tranvibús, el nuevo sistema de bus de tránsito rápido (BTR) 100% que conectará el centro de la ciudad con Torreblanca y Sevilla Este en 22 minutos, se ha traducido en importantes retenciones y colas de vehículos, dado que la mayor parte del tráfico que registra esta zona es para cruzar el centro por la Campana.

La obra en este primer tramo dura un mes, según indican los carteles de obras de la adjudicataria Eiffage. Concretamente desde el 22 de septiembre a las 7:00 hasta el 31 de octubre a las 00.00 horas.

Los conductores que llegan al Duque están siendo desviados hacia la calle Alfonso XII y los que vienen de Ponce de León y las setas se desvían hacia la calle Orfila. Un operario informa de la imposibilidad de cruzar las vallas a menos que sean residentes o titulares de plaza de garaje.

Cinco líneas de Tussam están afectadas por las obras. Los autobuses que paraban en la Campana se han trasladado a Ponce de León, como sucede con el plan de Navidad. Lo indican sendos carteles en las paradas del 27 y el 32. Las líneas 13 y 14 que paran en el Duque mantiene sus paradas donde siempre, si bien desvían su recorrido por Alfonso XII.

Los cuatro contenedores soterrados de la zona se han vaciado y cerrado al público. En su lugar se colocarán contenedores normales en zonas cercanas, explica un empleado de Lipasam.

Observar sin tráfico ni autobuses la Campana ha sido un regalo durante el tiempo que han tardado en llegar los camiones para descargar el material de obra. La ausencia vehículos a motor cambia por completo la experiencia de ser viandante en La Campana y Martín Villa, salvo si eres usuario de autobús de las líneas 27 y 32, que tienen que caminar hasta Ponce de León para coger su autobús.