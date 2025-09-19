Estos son los desvíos de Tussam en La Campana por las obras del tranvibús a partir del lunes: paradas y líneas afectadas

El Ayuntamiento de Sevilla iniciará este lunes 22 de septiembre los cortes de tráfico en el centro de la ciudad para avanzar en las obras del Tranvibús, el nuevo sistema de bus de tránsito rápido (BTR) que conectará Torreblanca con el casco histórico en solo 22 minutos.

Con este paso arranca la segunda fase de trabajos, que se prolongará durante 10 meses, con el objetivo de habilitar una plataforma exclusiva para autobuses 100% eléctricos. Este tramo enlazará el centro con la estación de Santa Justa, nodo que conecta directamente con Sevilla Este y Torreblanca.

El Consistorio prevé que el nuevo servicio entre en funcionamiento con normalidad en la segunda mitad de 2026, aunque el recorrido de Sevilla Este a Santa Justa estará a pleno rendimiento a partir del 29 de septiembre.

Primeros cortes en La Campana y Martín Villa

Las primeras restricciones afectarán a la Campana y a la calle Martín Villa desde este lunes y se mantendrán, según las previsiones, hasta mediados de noviembre. Estos trabajos obligan a una reordenación de las líneas de Tussam que actualmente finalizan en las plazas del Duque y Ponce de León.

Líneas y paradas afectadas de Tussam

Tussam ha informado de los desvíos que entran en vigor el 22 de septiembre y que afectan a las siguientes líneas: 13, 14, 27, 32 y A7.

Líneas 13 y 14 : Desde Plaza del Duque continúan por Alfonso XII, Torneo y Resolana , para retomar su recorrido habitual.

: Desde Plaza del Duque continúan por , para retomar su recorrido habitual. Parada provisional : en Resolana, junto a las líneas 2, C2 y C3 .

: en Resolana, junto a las líneas . Líneas 27 y 32 : Quedan limitadas en Ponce de León .

: Quedan . Se suprimen las paradas en Laraña, Imagen y Campana .

en . Línea A7 : Desde Torneo continuará por Resolana, Parlamento, Muñoz León, María Auxiliadora, Escuelas Pías, Ponce de León, Jáuregui y Puerta Osario , recuperando allí su itinerario habitual.

: Desde Torneo continuará por , recuperando allí su itinerario habitual. Nueva parada en Ponce de León, junto a la línea 27.

Con estas modificaciones, el Ayuntamiento y Tussam buscan compatibilizar las obras con el servicio de transporte público hasta la conclusión de esta fase de trabajos.