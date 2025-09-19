Tussam modificará paradas para aliviar los atascos provocados por el nuevo tranvibús en Sevilla Este

Fotos de las obras en la Avenida Montes Sierra como parte de la construcción del Tranvibús

La inminente entrada en funcionamiento del tranvibús (línea TB1) en Sevilla ha comenzado a generar complicaciones en la movilidad en Sevilla Este y el distrito San Pablo, donde en los últimos días se han registrado importantes retenciones de tráfico.

El estrechamiento de calzadas en avenidas como la de las Ciencias o Kansas City, que han pasado de tres a dos carriles para habilitar el recorrido exclusivo del nuevo vehículo, ha derivado en colapsos en horas punta. Además, el problema se ha agudizado con la instalación de separadores y bolardos que impiden invadir el carril reservado, una medida que ha desatado la preocupación vecinal y un aluvión de quejas en redes sociales durante los últimos días.

Cambios en paradas y prioridad semafórica

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido introducir algunas medidas para mitigar los atascos. Entre ellas, destaca la reubicación de varias paradas de Tussam en Sevilla Este y en la avenida Kansas City, con el objetivo de favorecer la fluidez del tráfico en los tramos más congestionados.

Además, la Delegación de Movilidad ha comenzado a aplicar criterios de preferencia semafórica en la avenida Luis Uruñuela, lo que permite acelerar la salida de vehículos en horas de máxima demanda.

Estas medidas se suman a la presencia de agentes de la Policía Local en cruces estratégicos, una actuación que ya desde el jueves ha logrado cierta mejoría en la circulación.

Estas medidas conforman un primer paquete de ajustes, sin descartar nuevas modificaciones en los próximos días. Los técnicos insisten en que, a pesar de las molestias iniciales, el tranvibús supondrá más beneficios que inconvenientes a medio plazo para la movilidad en la ciudad.

Estreno previsto para finales de septiembre

El estreno oficial del Tranvibús está programado para el 29 de septiembre, pese a que aún se ultiman trabajos en la avenida Montes Sierra. El recorrido contará con 14 paradas que conectarán Torreblanca, la avenida de la Aeronáutica, dos en la avenida de las Ciencias, Palacio de Congresos, estación de cercanías, Las Góndolas, Santa Clara, Montes Sierra, Los Arcos, San Pablo, dos en Kansas City y, finalmente, Nervión.

El nuevo sistema reducirá casi a la mitad los tiempos de desplazamiento de los más de 100.000 residentes del distrito Este, que podrán llegar en apenas 22 minutos a la estación de tren.

El inicio de esta primera fase coincide con el arranque de las obras del segundo tramo, que unirá Santa Justa con la Plaza del Duque. Según avanzó el alcalde José Luis Sanz, los trabajos arrancarán en las próximas semanas, con un plazo de ejecución de 10 meses, aunque se suspenderán en Semana Santa para no interferir con las procesiones.