El tráfico se colapsa en Sevilla Este antes de la puesta en marcha del Tranvibús: “Estamos atrapados en una tela de araña”

El Tranvibús (TR1), la primera línea de autobús 100 % eléctrico de la ciudad en plataforma segregada, ultima sus obras para comenzar a prestar servicio a finales del presente mes de septiembre. A excepción de un tramo en la avenida Montes Sierra, donde aún se concentran los trabajos, el resto del recorrido —tanto en dirección a Nervión como hacia Torreblanca— se encuentra prácticamente preparado para la inminente puesta en funcionamiento de este nuevo sistema de transporte público.

Durante las últimas semanas, los carriles exclusivos para el Tranvibús han sido delimitados mediante separadores metálicos de color gris oscuro y blanco, firmemente atornillados, con el propósito de evitar la invasión por parte de otros vehículos.

Esta actuación ha tenido consecuencias directas sobre la movilidad en varias arterias fundamentales de la ciudad, que han visto reducida su capacidad circulatoria. En zonas tan transitadas como la avenida de las Ciencias o la avenida Kansas City, el tráfico ha pasado de contar con tres carriles a disponer únicamente de dos en ambos sentidos, quedando reservado el restante para la circulación del Tranvibús.

Crecientes problemas de movilidad y quejas vecinales

Esta delimitación vial está generando importantes problemas de tráfico desde inicios de septiembre, coincidiendo con la vuelta a la actividad laboral y escolar de miles de sevillanos. En la avenida de las Ciencias y la avenida de la Aeronáutica se registran graves retenciones durante las horas punta, especialmente entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y entre las 18:00 y las 19:00 horas, tramos coincidentes con los horarios de entrada y salida del trabajo.

Este miércoles, un ciudadano ha difundido en la red social X un vídeo en el que se aprecia la alta densidad de vehículos intentando salir de la zona. La fila de automóviles comenzaba en la avenida de las Ciencias y se prolongaba hasta el hotel Vértice, alcanzando prácticamente el final de la avenida de la Aeronáutica. Este colapso viario se reproduce también en las rotondas intermedias entre ambas avenidas.

Por la tarde, la situación es igualmente crítica, pero en sentido contrario: largas colas bloquean la rotonda de acceso a la avenida de la Aeronáutica, dificultando el regreso a las zonas residenciales.

El vídeo ha suscitado una amplia reacción vecinal. Un afectado afirmaba que “es inadmisible que un trabajador tarde más de 45 minutos en un trayecto de apenas siete”. Otro usuario lamentaba que “ayer estuve ahí una hora atascado”, mientras que un tercer vecino expresaba su frustración al señalar que “salgas por donde salgas, estamos atrapados en una tela de araña, horas de atascos interminables, llegando tarde todos los días al trabajo por muy temprano que te levantes; desde las 7:30 en el coche para entrar a las 9:00 y aun así llegas tarde”.

Recorrido y características del Tranvibús

El itinerario del Tranvibús (TR1) parte de la rotonda de Torreblanca y atraviesa Andalucía Residencial, donde contará con una primera parada. Desde allí, discurre por la avenida de las Ciencias, con paradas en las intersecciones con Flor de Gitanilla y Emilio Lemos. Posteriormente avanza por la avenida Alcalde Luis Uruñuela, ofreciendo servicio en enclaves clave como Fibes, el apeadero de Cercanías Renfe y la parada de Las Góndolas.

A continuación, conecta con la avenida Montes Sierra y penetra en el Polígono San Pablo, con parada en las calles Ada y Éfeso, hasta alcanzar la avenida Kansas City y concluir en Nervión, a la espera de la futura ampliación hacia la Plaza del Duque en Nervión.

El trazado cuenta con una longitud total de 8,2 kilómetros de carril segregado —de 3,5 + 3,5 metros en doble sentido— y con un total de 13 paradas, separadas por una distancia media de 630 metros, lo que dará cobertura a más de 90.600 habitantes.

La línea estará operativa inicialmente con 10 vehículos 100 % eléctricos de 18 metros de longitud, dotados de capacidad para unos 130 pasajeros y con acceso por tres o cuatro puertas. La frecuencia de paso oscilará entre 8 y 10 minutos, según la franja horaria, alcanzando una velocidad media de 20 km/hora. El sistema tarifario será idéntico al del resto de la red de Tussam.