El Tranvibús se prepara para su estreno pero sigue en obras en Montes Sierra

El Tranvibús (TR1), la primera línea de autobús 100% eléctrico de la ciudad en plataforma segregada, que dará servicio a los vecinos de Torreblanca y Sevilla Este, se prepara para su estreno con pasajeros a finales de septiembre (día 30), aunque todavía hay un tramo importante en obras en la avenida Montes Sierra.

La línea tendrá su última parada en Nervión, en lugar de Santa Justa, al menos hasta que se construya la segunda fase del Tranvibús desde la estación de trenes hasta el Duque, cuya ejecución comienza también en septiembre. Las paradas en Nervión serán en Luis de Morales y Eduardo Dato/Buhaira.

Los carriles por los que circulará este nuevo transporte se están delimitando estos días en la avenida de Kansas City del resto de la calzada con separadores de color gris oscuro y blanco atornillados, con vistas a que no sean invadidos por los demás vehículos. Según pudo comprobar este martes este periódico, ya están colocados todos los separadores de los carriles reservados para el Tranvibús en la mayor parte de su trazado, salvo en el tramo de Montes Sierra, donde las obras llevan un importante retraso.

La plataforma está instalada en desde el recorrido que parte de la rotonda de Torreblanca, continúa por Andalucía Residencial (parada), por avenida de las Ciencias (parada en las intersecciones con las calles Flor de Gitanilla y Emilio Lemos) y por alcalde Luis Uruñuela (paradas en FIBES, apeadero Cercanías Renfe y Las Góndolas). También se puede ver terminada la plataforma con sus separadores en el Polígono San Pablo por las calles Ada y Éfeso. Y en Kansas City la instalación finalizará en los próximos días.

El Tranvibús circulará por carriles reservados en el centro de la calzada. / Antonio Pizarro

El edil de Movilidad Álvaro Pimentel atribuyó en mayo el retraso de la construcción del Tranvibús en Montes Sierra a “algunos problemas por condicionantes ajenos” a la UTE adjudicataria de las obras y “al propio desarrollo” de las mismas, como “cuestiones de Endesa” en la avenida Montes Sierra o los preparativos para la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo (30 de junio al 3 de julio en el Palacio de Congresos) que “ha impedido finalizar algunos pequeños detalles” de la obra en dicha zona.