La ampliación del tranvibús de Santa Justa al Duque podrá arrancar el 10 de septiembre

El tranvibús que unirá Santa Justa con la céntrica plaza del Duque ya tiene quien lo construya. La multinacional francesa Eiffage ha logrado esta semana la adjudicación por un importe de 7,3 millones (IVA incluido) de un proyecto que cuenta con un plazo de ejecución de diez meses. Esta novedad coincide con el periodo de pruebas de la primera de las líneas que conectará el barrio de Sevilla Este con los alrededores de la estación de trenes.

Los operarios podrán comenzar a trabajar a partir del 10 de septiembre si el periodo de alegaciones concluye sin incidentes. La intención es que las obras sufragadas por la Unión Europea empiecen en la céntrica plaza del Duque. El equipo de José Luis Sanz tiene previsto que la intervención no afecte a la Semana Santa del año que viene, ya que se espera que por esa fecha los trabajos se encuentren en el tramo de la calle José Laguillo.

Los técnicos especifican a la adjudicataria en el pliego que, “independiente del plazo de ejecución del contrato, el adjudicatario estará obligado a entregar al uso habitual de la ciudad, sin obstáculos y perfectamente transitable, la zona que discurre entre la Puerta Osario y la plaza del Duque entre las 00:00 horas del martes previo a cada Domingo de Ramos y las 24:00 horas del martes posterior a cada Domingo de Resurrección”.

El recorrido propuesto para esta nueva actuación tiene una longitud aproximada de dos kilómetros, con nueve andenes dispuestos en seis paradas: plaza del Duque, Imagen, Ponce de León, José Laguillo, Amador de los Ríos y Santa Justa. El trazado es continuación del que en la actualidad se está ejecutando desde Torreblanca hasta Santa Justa. Desde este punto, y continuando por José Laguillo, el recorrido se plantea en dos carriles de circulación (en ambos sentidos) hasta su encuentro con Amador de los Ríos, donde el carril sentido centro ocupa el primer tramo de esta calle para continuar por Gonzalo Bilbao hacia su cruce con Recaredo, uniéndose con el sentido contrario en Puñonrostro.

El sentido salida desde Puñonrostro se realiza con carril único, ocupando el carril derecho de Recaredo para girar hacia José Laguillo. Desde Puñonrostro, hacia el centro histórico, el carril bus segregado se adapta a los viarios existentes, siendo necesaria la bifurcación de los sentidos de circulación por Escuelas Pías (con sentido hacia el Duque) y Jáuregui (con sentido hacia Santa Justa). Esta bifurcación termina en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba que se reurbaniza completamente, al igual que la plaza Ponce de León.

Los trabajos no afectarán a la Semana Santa

El carril bus continúa con dos carriles de circulación en ambos sentidos por el eje que configuran las calles Juan de Mesa, Imagen, Laraña y Martín Villa, hasta llegar a la plaza del Duque, rodeándola en el sentido horario. Esta circulación en doble sentido del eje Imagen-Laraña debe reducirse a un solo sentido en la calle Almirante Apodaca, donde, debido a su estrechez, la circulación deberá ser regulada mediante semáforos que permitan el tráfico alternativo en dos direcciones compartiendo el único carril existente.

La adjudicataria está ejecutando la construcción del carril Bus VAO del Aljarafe Norte, desde Camas hasta la localidad de Castilleja de Guzmán. En el concurso ha sacado mejor puntuación que las constructoras Heliopol y Martín Casillas. Eiffage es la quinta empresa europea en el sector de la construcción, con más de 170 años de experiencia y un volumen de negocio que supera los 23.400 millones de euros en 2024. Cuenta con más de 84.400 empleados, en su mayoría, accionistas de la empresa y una red internacional con presencia en 70 países. El grupo ejerce su actividad en la edificación y el sector inmobiliario, la ingeniería civil, el metal, la construcción y las concesiones.